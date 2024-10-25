Tuyển Chuyên Viên Phân Tích thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phân tích dữ liệu Marketing (80%): Thu thập, phân tích và diễn giải dữ liệu từ các chiến dịch marketing để đánh giá hiệu quả và tối ưu hoá chiến lược. Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu quả hoạt động (KPIs) của các kênh marketing như SEO, SEM, Social Media, Email Marketing, và các kênh khác. Xây dựng các báo cáo chi tiết về hiệu quả của từng chiến dịch và đề xuất các giải pháp cải tiến. Sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics, Facebook Insights, và các công cụ khác để đánh giá hiệu quả chiến lược marketing. Hỗ trợ xây dựng và phát triển các mô hình dự đoán để tối ưu hóa chiến dịch marketing và đạt được mục tiêu kinh doanh. Cộng tác chặt chẽ với đội ngũ Marketing để cung cấp các insights và khuyến nghị dựa trên dữ liệu phân tích. Báo cáo và phân tích cho các phòng ban khác (20%): Phân tích và xử lý dữ liệu từ các phòng ban khác để hỗ trợ quyết định chiến lược cho toàn công ty. Xây dựng và duy trì các hệ thống báo cáo định kỳ cho các phòng ban khác nhau. Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu trong quá trình phân tích. Đưa ra các dự đoán và xu hướng thông qua phân tích dữ liệu lịch sử để hỗ trợ các phòng ban khác tối ưu hoá hoạt động.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 1998-1992 Bằng cấp/Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Toán, Thống kê, Kinh tế, Marketing, hoặc các ngành liên quan. Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing. Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu như SQL, Excel, R, Python, Google Analytics, và các công cụ phân tích marketing khác. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc. Kỹ năng: Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt. Khả năng giao tiếp và trình bày kết quả phân tích một cách rõ ràng và logic. Kỹ năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả. Yêu cầu khác: - Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, lễ, Tết, thưởng lương tháng 13,... và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho Công ty; Nghỉ phép năm theo quy chế của công ty, đối với nhân viên chính thức làm việc Thưởng lễ; tết theo quy chế của công ty Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp Có lộ trình thăng tiến rõ ràng Được làm công việc về mảng mình yêu thích. Nội dung công việc thay đổi mỗi ngày, không có sự nhàm chán; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, vui vẻ với 90% GenZ Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng về Trainer hoàn toàn miễn phí; Quà sinh nhật, summer trip, party cuối năm cùng các chương trình team building khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.