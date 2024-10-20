Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phân tích Tối ưu vận hành (Trọng số 50%)

Phân tích hiệu quả bán hàng và khả năng đáp ứng hàng hoá của hệ thống Phân tích tính dịch chuyển của dòng hàng, chủng loại hàng hoá Phân tích tác động của việc thay đổi cơ cấu hàng hoá lên doanh thu Xây dựng các mô hình hàng hoá tối ưu và số tủ trưng bày cho các thị trường Xây dựng & đề xuất các mô hình dự báo, phân tích nhu cầu hàng hóa và kiểm soát tồn kho phù hợp. Phân tích và đề xuất các phương án cân đối hiệu quả giữa nhu cầu hàng bán và kiểm soát tồn kho cho hệ thống cửa hàng. Theo dõi, đánh giá và phân tích các mẫu hàng bán chạy của hệ thống

2. Kiếm soát vận hành bán lẻ.

Theo dõi, kiểm soát chi phí vận hành hệ thống, đưa ra giải pháp điều chỉnh nhằm tối ưu hóa chi phí, mang lại hiệu quả kinh doanh cho hệ thống

Đi thị trường các khu vực, thực hiện đánh giá trưng bày chuẩn, vận hành chuẩn, chuẩn hành vi, kiểm tra kiểm soát theo kế hoạch được duyệt

Kịp thời báo cáo các trường hợp bất thường cho cấp QL hoặc các phòng ban liên quan để xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm

Kiểm tra, theo dõi các hành động khắc phục của đơn vị/hệ thống

Thực hiện báo cáo hàng tháng/quý/năm kết quả kiểm tra về cho Trưởng đơn vị và tham mưu các biện pháp khắc phục phòng ngừa, đề xuất các khuyến nghị cải tiến

Phối hợp với các phòng ban liên quan giải quyết các điểm lỗi thuộc hệ thống để Cửa hàng đạt chuẩn, tuân thủ và hiệu quả trong KTKS

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của RSM cho hệ thống kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN : Đại học - Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh/ Tài chính/ Kế toán (ưu tiên chuyên ngành Tài chính)

Các kỹ năng khác cần cho công việc:

Số năm kinh nghiệm liên quan: Từ 2 năm trở lên Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại Có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, đặc biệt là trang sức Kiến thức sản phẩm ngành Vàng, chu kỳ sống của sản phẩm Xu hướng thị trường, thị hiếu khách hàng, phân khúc thị trường ngành vàng Công thức tính tỷ lệ xoay vòng vốn

Các kỹ năng khác

Thành thạo vi tính văn phòng (MS outlook, Excel, Word, Power Point,), nắm rõ các yêu cầu hoạt động vận hành của hệ thống. Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu như Power BI,... Kỹ năng mềm: Lập, kiểm soát, theo dõi kế hoạch công việc. Tổ chức triển khai và hướng dẫn hệ thống. Phân tích dữ liệu và nhận diện được hiện trạng, rủi ro. Kỹ năng giải quyết vấn đề: sử dụng logic, khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ, phân tích để giải quyết các vấn đề dựa trên dữ liệu. Kỹ năng quản lý thời gian: khả năng quản lý nhiều tác vụ cùng lúc, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn. Khả năng làm việc với dữ liệu chi tiết, đảm bảo tính chính xác của kết quả phân tích

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh tương xứng khả năng làm việc. Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Tháng 13,14,15 ... Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty .... Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định và các bảo hiểm khác như Bảo hiểm 24/24,bảo hiểm Premium healthcare tùy vào cấp bậc. Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ nhân viên.

