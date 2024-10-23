Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Kaopiz Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Kaopiz Software
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty Cổ phần Kaopiz Software

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Kaopiz Software

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 CT1, Tòa C14 Bắc Hà, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Thống kê, lập báo cáo, phân tích, dự báo kết quả hoạt động kinh doanh bộ phận Phát triển kinh doanh Tính thưởng KPI/thưởng kinh doanh hàng tháng của Sale Tạo hợp đồng, báo giá theo mẫu có sẵn, và các hồ sơ/tài liệu khác theo yêu cầu của Sale Quản lý và sắp xếp dữ liệu, tài nguyên của bộ phận Phát triển kinh doanh Quản lý, rà soát các hoạt động của bộ phận Phát triển kinh doanh Xử lý các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh
Thống kê, lập báo cáo, phân tích, dự báo kết quả hoạt động kinh doanh bộ phận Phát triển kinh doanh
Tính thưởng KPI/thưởng kinh doanh hàng tháng của Sale
Tạo hợp đồng, báo giá theo mẫu có sẵn, và các hồ sơ/tài liệu khác theo yêu cầu của Sale
Quản lý và sắp xếp dữ liệu, tài nguyên của bộ phận Phát triển kinh doanh
Quản lý, rà soát các hoạt động của bộ phận Phát triển kinh doanh
Xử lý các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến kinh tế/hành chính/tài chính/kế toán. Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên, có thể soạn thảo văn bản tiếng Nhật tốt (tài liệu, email...) Sử dụng tốt tin học văn phòng, có kỹ năng làm báo cáo thống kê và thẩm mỹ tốt Khả năng tự học tốt Tỉ mỉ và chu đáo Yêu thích CNTT và văn hóa Nhật Bản. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến kinh tế/hành chính/tài chính/kế toán.
Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên, có thể soạn thảo văn bản tiếng Nhật tốt (tài liệu, email...)
Sử dụng tốt tin học văn phòng, có kỹ năng làm báo cáo thống kê và thẩm mỹ tốt
Khả năng tự học tốt
Tỉ mỉ và chu đáo
Yêu thích CNTT và văn hóa Nhật Bản.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Ưu tiên:
Từng có kinh nghiệm hành chính, tài chính, kế toán hoặc vị trí tương đương Đã có kinh nghiệm làm việc cùng người Nhật Kinh nghiệm liên lạc, trao đổi công việc bằng email tiếng Nhật Kinh nghiệm làm tài liệu hợp đồng bằng tiếng Nhật
Từng có kinh nghiệm hành chính, tài chính, kế toán hoặc vị trí tương đương
Đã có kinh nghiệm làm việc cùng người Nhật
Kinh nghiệm liên lạc, trao đổi công việc bằng email tiếng Nhật
Kinh nghiệm làm tài liệu hợp đồng bằng tiếng Nhật
Yêu cầu khác:
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc Khả năng làm việc độc lập Giao tiếp mạch lạc, rõ ràng, trình bày vấn đề ngắn gọn, dễ hiểu, đầy đủ.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc
Khả năng làm việc độc lập
Giao tiếp mạch lạc, rõ ràng, trình bày vấn đề ngắn gọn, dễ hiểu, đầy đủ.

Tại Công ty Cổ phần Kaopiz Software Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc; Thu nhập: 13 tháng lương/năm + Thưởng kinh doanh + Thưởng KPI, thưởng Tết và các dịp lễ...; Xét tăng lương 1 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc; Lương làm thêm giờ theo luật lao động, hỗ trợ đồ ăn OT theo quy định công ty; Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (8h30 - 17h30); Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành; Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (PVI); Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Nghỉ ốm hưởng nguyên lương tối đa 30 ngày/ năm (có giấy chứng nhận của bệnh viện); Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày; Nghỉ sinh lý phụ nữ theo luật lao động hiện hành. Miễn phí đồ uống tại khu ăn uống của công ty; Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (từ 1.000.000 VNĐ - 2.500.000 VNĐ/tháng); Phụ cấp thâm niên; phụ cấp chức vụ; Được tham gia các câu lạc bộ của công ty: CLB Bóng đá, CLB Game, CLB Beauty, CLB Dance... Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: nghỉ mát hàng năm, teambuilding hàng quý, gala cuối năm.... Tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn qua Portal đào tạo nội bộ hoặc các khóa học trực tiếp với các giảng viên uy tín. Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản với các ứng viên có tiếng Nhật Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.
Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + Thưởng kinh doanh + Thưởng KPI, thưởng Tết và các dịp lễ...;
Xét tăng lương 1 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;
Lương làm thêm giờ theo luật lao động, hỗ trợ đồ ăn OT theo quy định công ty;
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (8h30 - 17h30);
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành;
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (PVI);
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội;
Nghỉ ốm hưởng nguyên lương tối đa 30 ngày/ năm (có giấy chứng nhận của bệnh viện);
Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày;
Nghỉ sinh lý phụ nữ theo luật lao động hiện hành.
Miễn phí đồ uống tại khu ăn uống của công ty;
Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (từ 1.000.000 VNĐ - 2.500.000 VNĐ/tháng);
Phụ cấp thâm niên; phụ cấp chức vụ;
Được tham gia các câu lạc bộ của công ty: CLB Bóng đá, CLB Game, CLB Beauty, CLB Dance...
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: nghỉ mát hàng năm, teambuilding hàng quý, gala cuối năm....
Tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn qua Portal đào tạo nội bộ hoặc các khóa học trực tiếp với các giảng viên uy tín.
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản với các ứng viên có tiếng Nhật
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kaopiz Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kaopiz Software

Công ty Cổ phần Kaopiz Software

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà CT1, Toà nhà Bắc Hà C14, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

