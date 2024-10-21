Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

• Xây dựng hợp đồng mẫu, rà soát tính pháp lý của các hợp đồng thuộc nhóm hoạt động chuyên môn được phân công phụ trách

• Tham gia thương thảo hợp đồng cùng các bộ phận chuyên môn khi được yêu cầu.

• Kiểm tra, có ý kiến pháp lý đối với các sự kiện pháp lý, giao dịch trong nhóm hoạt động được phân công phụ trách.

• Cập nhật văn bản pháp luật mới để hướng dẫn các bộ phận phòng ban có liên quan tuân thủ pháp luật

• Thực hiện một số các thủ tục hành chính theo phân công của Trưởng phòng.

• Trợ giúp trưởng phòng trong việc giải quyết tranh chấp (nếu có).

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Luật

• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp chế Doanh nghiệp.

• Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc, viết tiếng anh tốt.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại công ty lớn Việt Nam, nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệm, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của công ty.

- Thu nhập từ 11 - 16 triệu/tháng

- Lương tháng 13 và thưởng KPIs theo chính sách công ty

- Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc

- Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

- Chính sách nghỉ mát hè/ khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể mang đậm chất văn hóa đặc sắc FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin