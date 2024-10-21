Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần MORIKOMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần MORIKOMART
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty Cổ phần MORIKOMART

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11

- 15, ngách 93/29, Phố Yên Sở, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

● Chịu trách nhiệm về tính pháp lý và đảm bảo mọi thủ tục, quy trình hoạt động của công ty là hợp pháp;
● Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch các hợp đồng thuê mặt bằng, mua bán cung cấp hàng hoá,.... Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.
● Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư... văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty và cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho các cấp quản lý.
● Cố vấn, đề xuất, giải đáp cho ban giám đốc, các phòng ban về pháp luật;
● Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu, đăng kí kinh doanh, giấy phép thuộc lĩnh vực hoạt động của công ty.
● Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước.
● Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định
● Soạn thảo xây dựng các văn bản, quy chế nội bộ
● Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Cấp trên phân công.
● Tham gia tố tụng theo sự phân công của Lãnh đạo công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho công ty.
● Đi công tác cùng ban giám đốc theo yêu cầu của công việc.
● Báo cáo theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành Luật;
● Kinh nghiệm từ 3 năm tại vị trí pháp chế hoặc công việc tương đương;
● Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, tự chủ công việc cao
● Am hiểu pháp luật, đặc biệt các văn bản liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty;
● Hiểu biết cơ bản về hệ thống pháp lý tại Việt Nam;
● Hiểu biết cơ bản về cơ cấu, bộ máy tổ chức;
● Kỹ năng hoạch định, triển khai, kiểm soát và báo cáo công việc;
● Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục; có khả năng diễn đạt pháp luật trôi chảy, thoát ý;
● Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức hiệu quả;
● Kỹ năng ngoại ngữ: Tiếng Anh (đọc, viết);
● Trung thực, cẩn thận, chắc chắn, đáng tin cậy và có trách nhiệm cao;
● Tin học văn phòng tốt;
● Tư duy sâu rộng, nhận thức tiếp thu nhanh;
● Khả năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: 13.000.000 – 18.000.000 đ/tháng (có thể deal cao hơn nếu thật sự phù hợp)
● Phụ cấp: Ăn trưa 780.000 đ/tháng, Chuyên cần: 300.000 đ/tháng
● Được tham gia hướng dẫn, đào tạo đầy đủ các kiến thức, thông tin doanh nghiệp
● Được tự do đề xuất và triển khai những ý tưởng sáng tạo;
● Trang bị công cụ dụng cụ làm việc;
● Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết;
● Thời gian làm việc từ 8h00 – 17h30 (nghỉ ngày CN hàng tuần);
● Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ phép, du lịch đầy đủ;
● Được xem xét đánh giá điều chỉnh lương định kỳ hàng năm;
● Môi trường trẻ, năng động, thoả sức sáng tạo tại đơn vị đang trên đà tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần MORIKOMART

Công ty Cổ phần MORIKOMART

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 15 ngõ 989 Tam Trinh - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

