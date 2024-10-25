Tuyển Chuyên Viên Pháp Chế Doanh Nghiệp thu nhập 9 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 17 Triệu

Đảm bảo sự tuân thủ pháp luật đối với mọi hoạt động của Công ty. Hỗ trợ giám sát việc thực hiện, tuân thủ các văn bản pháp lý nội bộ của Công ty. Tư vấn pháp lý kịp thời, hiệu quả và đúng trọng tâm. Xử lý, đề xuất giải pháp đối với các vấn đề phát lý phát sinh. Thực hiện các thủ tục pháp lý theo thực tế phát sinh. Đại diện theo ủy quyền. Công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp, Giám đốc Hành chính Nhân sự và Ban Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân Luật. Tiếng Anh thành thạo 04 kỹ năng (nghe - nói - đọc - viết). Trình độ TOEIC 600 trở lên hoặc tương đương. Tin học văn phòng, đảm bảo thể thức văn bản hành chính, tổng hợp báo cáo, dữ liệu và thuyết trình. Kinh nghiệm: Làm việc tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong cùng ngành nghề. Nền tảng pháp lý vững. Tư duy pháp lý tốt. Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý linh hoạt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập THỎA THUẬN theo năng lực; Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Được khám sức khỏe hàng năm; Được hưởng 12 ngày phép năm; Hỗ trợ tiền cơm trưa ; Tham gia các hoạt động team building (tùy vào hoạt động kinh doanh hàng năm); Ngày nghỉ Lễ/ Tết: Tuân theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H

