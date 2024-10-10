Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH PI GAMING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4 - 6 - 8 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo, thẩm soát, kiểm tra tính pháp lý của các thể loại hợp đồng, văn bản pháp lý công ty ban hành. Kiểm tra tính hợp pháp các giao dịch pháp lý của công ty. Thực hiện tư vấn pháp lý liên quan hoạt động của Công ty đảm bảo quyền lợi và ngăn ngừa rủi ro. Tham gia đàm phán, thẩm định các lọai hợp đồng, văn bản thủ tục pháp lý doanh nghiệp. Quản lý và thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu thương hiệu. Tham gia giải quyết xung đột với khách hàng và đối tác (nếu có). Đại diện làm việc với cơ quan nhà nước theo hướng dẫn của Trưởng bộ phận Thu thập chứng cứ phục vụ cho quá trình kiện tụng, cung cấp hồ sơ kiện tụng cho cơ quan Tòa án, Nhà nước hoặc tổ chức trọng tài. Làm việc trực tiếp với các cơ quan pháp luật trong các trường hợp cần thiết. Nghiên cứu, cập nhật quy định pháp luật chuyên ngành theo yêu cầu của công việc Các công việc khác được Trưởng bộ phận phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ nghề luật sư Ưu tiên Nam, tuổi từ 32 trở lên. Kinh nghiệm làm pháp chế doanh nghiệp từ 6 năm vị trí tương đương Am hiểu kiến thức chuyên môn các quy định luật hiện hành luật DN, đầu tư ... Kỹ năng giao tiếp, đàm phán. Cẩn thận, trách nhiệm, nhiệt tình. Ưu tiên kinh nghiệm làm pháp chế doanh nghiệp công nghệ, fintech, tài chính, đầu tư...

Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ tăng lương: xét duyệt TĂNG LƯƠNG định kỳ 6 tháng/1 lần. BHXH đầy đủ theo quy định Luật Lao Động. Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc. Làm việc trong môi trường NĂNG ĐỘNG, CHUYÊN NGHIỆP có nhiều cơ hội thăng tiến. Hỗ trợ phụ cấp cơm trưa. TeamBuilding hàng năm. Thưởng chế độ: sinh nhật, lễ, trung thu,... Môi trường làm việc Chuyên nghiệp, Cởi mở nhiều cơ hội thăng tiến với văn hóa "Đề xuất, Sáng tạo, Chia sẻ".

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.