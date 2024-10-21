Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Bất động sản/Xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84

- 86 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm thực hiện công tác pháp lý dự án từ giai đoạn cấp thông tin quy hoạch; xin chủ trương đầu tư cho đến nghiệm thu hoàn thành dự án và bàn giao hạ tầng kỹ thuật dự án theo quy định, chi tiết như sau: làm việc các cấp của Sở ngành, Ủy ban để xin chỉ tiêu quy hoạch; điều chỉnh quy mô dân số; chấp thuận chủ trương đầu tư; công nhận chủ đầu tư; phê duyệt quy hoạch TMB 1/500; QH chi tiết 1/500, giao đất.... Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về pháp lý của dự án, đồng thời xây dựng và kiểm soát quy trình thực hiện và trình duyệt dự án từ bước xin chủ trương đầu tư dự án đến khi dự án hoàn thanh đưa vào sử dụng, bao gồm: Xin chủ trương chấp thuận dự án đầu tư Lập và điều chỉnh, trình duyệt các đồ án quy hoạch, công tác giao đất; các thủ tục về đấu giá, tính toán giá đất và cơ cấu sử dụng đất của dự án Cấp, tách giấy chứng nhận QSDĐ cho các dự án của Công ty và cho khách hàng nhận chuyển nhượng đất nền, căn hộ... Các thủ tục về chủ trương đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở; giấy phép xây dựng các công trình; nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.... Các thủ tục về môi trường; thẩm định phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu bàn giao hạ tầng kỹ thuật; thủ tục cấp điện, cấp nước... Kiểm soát và quản lý hồ sơ, tài liệu dự án (quy hoạch, hạ tầng, pháp lý dự án) đảm bảo cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các bên liên quan một cách đầy đủ, cập nhật, nhanh chóng. Kiểm soát, giám sát và triển khai thực hiện các công tác pháp lý của dự án đã được phân công với chi phí tối ưu và phù hợp với chủ trương của Công ty (về mặt pháp lý, các thủ tục thẩm định, thỏa thuận liên quan... ) Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan ban ngành có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai các công tác pháp lý dự án điển hình như xin cấp phép các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư dự án; Nghiên cứu thông tin pháp lý về bất động sản, cập nhật và lưu trữ các thay đổi của pháp luật hiện hành và quy định chung về bất động sản (dân cư, đầu tư, đất đai, quy hoạch, v.v.). Soạn thảo, hoặc chỉnh sửa và xem xét về mặt pháp lý của các loại văn bản triển khai xin thực hiện dự án để gửi các cơ quan ban ngành. Kiểm soát và xem xét sự phù hợp hồ sơ Pháp lý dự án. Cập nhật thông tin, báo cáo tiến độ, xử lý các văn bản liên quan đến thủ tục và pháp lý dự án (báo cáo định kỳ tiến độ dự án theo bảng timeline hàng tuần, hàng tháng, hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu từ Ban Tổng giám đốc). Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.
Chịu trách nhiệm thực hiện công tác pháp lý dự án từ giai đoạn cấp thông tin quy hoạch; xin chủ trương đầu tư cho đến nghiệm thu hoàn thành dự án và bàn giao hạ tầng kỹ thuật dự án theo quy định, chi tiết như sau: làm việc các cấp của Sở ngành, Ủy ban để xin chỉ tiêu quy hoạch; điều chỉnh quy mô dân số; chấp thuận chủ trương đầu tư; công nhận chủ đầu tư; phê duyệt quy hoạch TMB 1/500; QH chi tiết 1/500, giao đất....
Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về pháp lý của dự án, đồng thời xây dựng và kiểm soát quy trình thực hiện và trình duyệt dự án từ bước xin chủ trương đầu tư dự án đến khi dự án hoàn thanh đưa vào sử dụng, bao gồm:
Xin chủ trương chấp thuận dự án đầu tư
Lập và điều chỉnh, trình duyệt các đồ án quy hoạch, công tác giao đất; các thủ tục về đấu giá, tính toán giá đất và cơ cấu sử dụng đất của dự án
Cấp, tách giấy chứng nhận QSDĐ cho các dự án của Công ty và cho khách hàng nhận chuyển nhượng đất nền, căn hộ...
Các thủ tục về chủ trương đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở; giấy phép xây dựng các công trình; nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng....
Các thủ tục về môi trường; thẩm định phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu bàn giao hạ tầng kỹ thuật; thủ tục cấp điện, cấp nước...
Kiểm soát và quản lý hồ sơ, tài liệu dự án (quy hoạch, hạ tầng, pháp lý dự án) đảm bảo cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các bên liên quan một cách đầy đủ, cập nhật, nhanh chóng.
Kiểm soát, giám sát và triển khai thực hiện các công tác pháp lý của dự án đã được phân công với chi phí tối ưu và phù hợp với chủ trương của Công ty (về mặt pháp lý, các thủ tục thẩm định, thỏa thuận liên quan... )
Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan ban ngành có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai các công tác pháp lý dự án điển hình như xin cấp phép các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư dự án;
Nghiên cứu thông tin pháp lý về bất động sản, cập nhật và lưu trữ các thay đổi của pháp luật hiện hành và quy định chung về bất động sản (dân cư, đầu tư, đất đai, quy hoạch, v.v.).
Soạn thảo, hoặc chỉnh sửa và xem xét về mặt pháp lý của các loại văn bản triển khai xin thực hiện dự án để gửi các cơ quan ban ngành.
Kiểm soát và xem xét sự phù hợp hồ sơ Pháp lý dự án.
Cập nhật thông tin, báo cáo tiến độ, xử lý các văn bản liên quan đến thủ tục và pháp lý dự án (báo cáo định kỳ tiến độ dự án theo bảng timeline hàng tuần, hàng tháng, hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu từ Ban Tổng giám đốc).
Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 26 tuổi, sức khỏe tốt. Ngoại hình sáng là một lợi thế Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, ngành Luật. Am hiểu về quy định pháp luật hiện hành Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm pháp lý dự án cho các công ty là Chủ đầu tư dự án Bất động sản. Đi công tác theo chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc và đi công tác để phục vụ công việc thường xuyên Có các mối quan hệ làm việc với các Sở ban ngành của Bảo Lâm/Bảo Lộc (Lâm Đồng) là một lợi thế Khả năng soạn thảo văn bản, hợp đồng, hồ sơ pháp lý tốt. Có định hướng phát triển, lâu dài
Trên 26 tuổi, sức khỏe tốt. Ngoại hình sáng là một lợi thế
Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, ngành Luật. Am hiểu về quy định pháp luật hiện hành
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm pháp lý dự án cho các công ty là Chủ đầu tư dự án Bất động sản.
Đi công tác theo chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc và đi công tác để phục vụ công việc thường xuyên
Có các mối quan hệ làm việc với các Sở ban ngành của Bảo Lâm/Bảo Lộc (Lâm Đồng) là một lợi thế
Khả năng soạn thảo văn bản, hợp đồng, hồ sơ pháp lý tốt.
Có định hướng phát triển, lâu dài

Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực thực tế Tăng lương định kỳ hàng năm, tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc Thưởng hiệu quả công việc, Thưởng các kỳ lễ (30/04, 02/09, ...) Thưởng Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh Tham gia các sự kiện: teambuilding, du lịch thường niên,... Phúc lợi Sinh nhật, Đám cưới, Sinh con, Thăm bệnh, Khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,... Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Lương cạnh tranh theo năng lực thực tế
Tăng lương định kỳ hàng năm, tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc
Thưởng hiệu quả công việc, Thưởng các kỳ lễ (30/04, 02/09, ...)
Thưởng Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh
Tham gia các sự kiện: teambuilding, du lịch thường niên,...
Phúc lợi Sinh nhật, Đám cưới, Sinh con, Thăm bệnh, Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,...
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 84-86 Bát Nàn, P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-phap-ly-du-n-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job215434
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 107 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 197 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Manager Coats Phong Phu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Coats Phong Phu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SaVi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SaVi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Ken Logistics CO., LTD. làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 900 USD Ken Logistics CO., LTD.
400 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Scientist Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD Trusting Social
25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Global Fashion Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD Công Ty TNHH Global Fashion Việt Nam
700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ may Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí ADP - Công ty CP Nội thất cơ bản làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ADP - Công ty CP Nội thất cơ bản
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CapitaLand Development (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bảo vệ Liên Danh Acciona-Vinci làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD Liên Danh Acciona-Vinci
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence ARIS Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 2 USD ARIS Vietnam Co., Ltd
500 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Nexon Dev VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Nexon Dev VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer FPT TELECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 810 - 11 USD FPT TELECOM
810 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research RMIT University Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận RMIT University Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Analyst Talentnet Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Talentnet Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Đại Học FPT TP.HCM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 800 USD CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTEK
400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Hệ Thống Trường Quốc Tế Song Ngữ Victoria làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hệ Thống Trường Quốc Tế Song Ngữ Victoria
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Handong Engineering & Construction JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Handong Engineering & Construction JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Sonkim Land Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Sonkim Land Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Schneider Electric Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Schneider Electric Vietnam Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 13 USD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Plantec Architects làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công Ty TNHH Plantec Architects
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
3.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm