Tuyển Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án thu nhập 17 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án thu nhập 17 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 135

- 137 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Tư vấn pháp lý cho dự án: Cung cấp ý kiến pháp lý liên quan đến các vấn đề pháp lý của dự án. Phân tích các rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và đưa ra giải pháp giảm thiểu. Soạn thảo và rà soát hợp đồng, tài liệu pháp lý: Soạn thảo, xem xét và sửa đổi các hợp đồng thương mại, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng xây dựng, và các tài liệu pháp lý liên quan khác của dự án. Đảm bảo các tài liệu này tuân thủ pháp luật hiện hành và bảo vệ lợi ích của công ty. Quản lý pháp lý dự án: Xây dựng và thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý để đảm bảo việc thực hiện dự án tuân thủ quy định pháp luật. Theo dõi tiến độ pháp lý của dự án và xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh kịp thời. Giải quyết tranh chấp và quản lý rủi ro pháp lý: Hỗ trợ xử lý các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, bao gồm các vấn đề liên quan đến hợp đồng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, hoặc vi phạm quy định pháp lý. Đề xuất các phương án giải quyết tranh chấp phù hợp, bao gồm thương lượng, hòa giải, hoặc tham gia tố tụng khi cần thiết. Nghiên cứu pháp lý: Nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật mới có thể ảnh hưởng đến dự án, bao gồm các quy định về đầu tư, xây dựng, lao động, môi trường, và tài chính. Tư vấn cho các phòng ban khác trong công ty về các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động của dự án. Tham gia vào các buổi làm việc với cơ quan nhà nước: Liên hệ và làm việc với các cơ quan chức năng để xin các giấy phép cần thiết cho dự án. Đảm bảo các thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy trình và kịp thời. Kiểm tra tuân thủ pháp lý: Đánh giá và đảm bảo việc tuân thủ pháp luật trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ khâu chuẩn bị, triển khai đến vận hành. Đưa ra các khuyến nghị và đề xuất nhằm cải thiện việc tuân thủ các quy định pháp lý. Đào tạo và nâng cao nhận thức pháp lý: Đào tạo, hướng dẫn các phòng ban và thành viên trong dự án về các vấn đề pháp lý liên quan, nhằm đảm bảo mọi người hiểu và tuân thủ đúng các quy định. Tương tác với các bên liên quan: Làm việc với các đối tác, nhà đầu tư, và các bên liên quan để đàm phán các điều khoản pháp lý trong hợp đồng hoặc các thỏa thuận liên quan đến dự án.
Tư vấn pháp lý cho dự án: Cung cấp ý kiến pháp lý liên quan đến các vấn đề pháp lý của dự án. Phân tích các rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và đưa ra giải pháp giảm thiểu.
Tư vấn pháp lý cho dự án
Cung cấp ý kiến pháp lý liên quan đến các vấn đề pháp lý của dự án. Phân tích các rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và đưa ra giải pháp giảm thiểu.
Cung cấp ý kiến pháp lý liên quan đến các vấn đề pháp lý của dự án.
Phân tích các rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và đưa ra giải pháp giảm thiểu.
Soạn thảo và rà soát hợp đồng, tài liệu pháp lý: Soạn thảo, xem xét và sửa đổi các hợp đồng thương mại, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng xây dựng, và các tài liệu pháp lý liên quan khác của dự án. Đảm bảo các tài liệu này tuân thủ pháp luật hiện hành và bảo vệ lợi ích của công ty.
Soạn thảo và rà soát hợp đồng, tài liệu pháp lý
Soạn thảo, xem xét và sửa đổi các hợp đồng thương mại, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng xây dựng, và các tài liệu pháp lý liên quan khác của dự án. Đảm bảo các tài liệu này tuân thủ pháp luật hiện hành và bảo vệ lợi ích của công ty.
Soạn thảo, xem xét và sửa đổi các hợp đồng thương mại, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng xây dựng, và các tài liệu pháp lý liên quan khác của dự án.
Đảm bảo các tài liệu này tuân thủ pháp luật hiện hành và bảo vệ lợi ích của công ty.
Quản lý pháp lý dự án: Xây dựng và thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý để đảm bảo việc thực hiện dự án tuân thủ quy định pháp luật. Theo dõi tiến độ pháp lý của dự án và xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh kịp thời.
Quản lý pháp lý dự án
Xây dựng và thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý để đảm bảo việc thực hiện dự án tuân thủ quy định pháp luật. Theo dõi tiến độ pháp lý của dự án và xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh kịp thời.
Xây dựng và thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý để đảm bảo việc thực hiện dự án tuân thủ quy định pháp luật.
Theo dõi tiến độ pháp lý của dự án và xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh kịp thời.
Giải quyết tranh chấp và quản lý rủi ro pháp lý: Hỗ trợ xử lý các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, bao gồm các vấn đề liên quan đến hợp đồng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, hoặc vi phạm quy định pháp lý. Đề xuất các phương án giải quyết tranh chấp phù hợp, bao gồm thương lượng, hòa giải, hoặc tham gia tố tụng khi cần thiết.
Giải quyết tranh chấp và quản lý rủi ro pháp lý
Hỗ trợ xử lý các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, bao gồm các vấn đề liên quan đến hợp đồng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, hoặc vi phạm quy định pháp lý. Đề xuất các phương án giải quyết tranh chấp phù hợp, bao gồm thương lượng, hòa giải, hoặc tham gia tố tụng khi cần thiết.
Hỗ trợ xử lý các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, bao gồm các vấn đề liên quan đến hợp đồng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, hoặc vi phạm quy định pháp lý.
Đề xuất các phương án giải quyết tranh chấp phù hợp, bao gồm thương lượng, hòa giải, hoặc tham gia tố tụng khi cần thiết.
Nghiên cứu pháp lý: Nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật mới có thể ảnh hưởng đến dự án, bao gồm các quy định về đầu tư, xây dựng, lao động, môi trường, và tài chính. Tư vấn cho các phòng ban khác trong công ty về các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động của dự án.
Nghiên cứu pháp lý
Nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật mới có thể ảnh hưởng đến dự án, bao gồm các quy định về đầu tư, xây dựng, lao động, môi trường, và tài chính. Tư vấn cho các phòng ban khác trong công ty về các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động của dự án.
Nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật mới có thể ảnh hưởng đến dự án, bao gồm các quy định về đầu tư, xây dựng, lao động, môi trường, và tài chính.
Tư vấn cho các phòng ban khác trong công ty về các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động của dự án.
Tham gia vào các buổi làm việc với cơ quan nhà nước: Liên hệ và làm việc với các cơ quan chức năng để xin các giấy phép cần thiết cho dự án. Đảm bảo các thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy trình và kịp thời.
Tham gia vào các buổi làm việc với cơ quan nhà nước
Liên hệ và làm việc với các cơ quan chức năng để xin các giấy phép cần thiết cho dự án. Đảm bảo các thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy trình và kịp thời.
Liên hệ và làm việc với các cơ quan chức năng để xin các giấy phép cần thiết cho dự án.
Đảm bảo các thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy trình và kịp thời.
Kiểm tra tuân thủ pháp lý: Đánh giá và đảm bảo việc tuân thủ pháp luật trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ khâu chuẩn bị, triển khai đến vận hành. Đưa ra các khuyến nghị và đề xuất nhằm cải thiện việc tuân thủ các quy định pháp lý.
Kiểm tra tuân thủ pháp lý
Đánh giá và đảm bảo việc tuân thủ pháp luật trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ khâu chuẩn bị, triển khai đến vận hành. Đưa ra các khuyến nghị và đề xuất nhằm cải thiện việc tuân thủ các quy định pháp lý.
Đánh giá và đảm bảo việc tuân thủ pháp luật trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ khâu chuẩn bị, triển khai đến vận hành.
Đưa ra các khuyến nghị và đề xuất nhằm cải thiện việc tuân thủ các quy định pháp lý.
Đào tạo và nâng cao nhận thức pháp lý: Đào tạo, hướng dẫn các phòng ban và thành viên trong dự án về các vấn đề pháp lý liên quan, nhằm đảm bảo mọi người hiểu và tuân thủ đúng các quy định.
Đào tạo và nâng cao nhận thức pháp lý
Đào tạo, hướng dẫn các phòng ban và thành viên trong dự án về các vấn đề pháp lý liên quan, nhằm đảm bảo mọi người hiểu và tuân thủ đúng các quy định.
Tương tác với các bên liên quan: Làm việc với các đối tác, nhà đầu tư, và các bên liên quan để đàm phán các điều khoản pháp lý trong hợp đồng hoặc các thỏa thuận liên quan đến dự án.
Tương tác với các bên liên quan
Làm việc với các đối tác, nhà đầu tư, và các bên liên quan để đàm phán các điều khoản pháp lý trong hợp đồng hoặc các thỏa thuận liên quan đến dự án.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng Đại học chuyên ngành liên quan, có hiểu biết về lĩnh vực luật bất động sản. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý dự án BĐS. Kỹ năng chuyên môn/ kiến thức: Kỹ năng soạn thảo, lập hồ sơ, văn bản, hợp đồng liên quan tới Dự án BĐS nghỉ dưỡng. Kiến thức về chuyên môn pháp luật. Kỹ năng giao tiếp và làm việc với các Sở/ Ban/ Ngành tự tin, khéo léo. Không vướng bận thời gian, có thể đi công tác nếu cần.
Bằng Đại học chuyên ngành liên quan, có hiểu biết về lĩnh vực luật bất động sản.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý dự án BĐS.
Kỹ năng chuyên môn/ kiến thức: Kỹ năng soạn thảo, lập hồ sơ, văn bản, hợp đồng liên quan tới Dự án BĐS nghỉ dưỡng. Kiến thức về chuyên môn pháp luật.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc với các Sở/ Ban/ Ngành tự tin, khéo léo.
Không vướng bận thời gian, có thể đi công tác nếu cần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận dựa theo kinh nghiệm. Chế độ phúc lợi: Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật,... Tham gia BHXH theo quy định pháp luật. Môi trường làm việc cạnh tranh, có nhiều cơ hội thăng tiến,...
Thu nhập: thỏa thuận dựa theo kinh nghiệm.
Chế độ phúc lợi: Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật,...
Tham gia BHXH theo quy định pháp luật.
Môi trường làm việc cạnh tranh, có nhiều cơ hội thăng tiến,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 38-40 Đường số 3 - Phường Tân Hưng - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-phap-ly-du-n-thu-nhap-17-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job229775
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ĐẠI PHÁT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG TEL4VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG TEL4VN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Tbyt Mei-medic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Tbyt Mei-medic
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Nguyễn Đình Nghĩa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Nguyễn Đình Nghĩa
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH An Tín Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty TNHH An Tín Hải Phòng
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Maayan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu Công Ty TNHH Maayan
6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TƯỜNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TƯỜNG LONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Amazing Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Amazing Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vnft Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Vnft Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại học Hoa Sen
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GO EN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH GO EN
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Công ty TNHH Onpoint làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Onpoint
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Analyst/Research CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,300 USD CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
1,000 - 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Nestlé Vietnam Ltd., làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Nestlé Vietnam Ltd.,
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Thịnh Vượng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate AMOREPACIFIC Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận AMOREPACIFIC Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Avery Dennison Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Avery Dennison Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Angst+Pfister AG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 750 - 1,000 USD Angst+Pfister AG
750 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success FLS Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FLS Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing LOTTE Properties HCMC Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận LOTTE Properties HCMC Co.ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH PANDORA PRODUCTION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PANDORA PRODUCTION VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm