Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Elite Fitness And Yoga Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 189 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển kênh hợp tác với đối tác để tối đa hóa nhận diện thương hiệu, đồng thời tìm kiếm cơ hội tăng traffic và doanh số thông qua các chương trình hợp tác với các đối tác và phát triển kinh doanh.

- Lập kế hoạch phát triển kênh hợp tác với đối tác, tổ chức các chương trình, sự kiện hợp tác chiến lược

- Đề xuất ý tưởng mới và thực hiện chiến lược trao đổi quyền lợi/ ưu đãi của Elite Fintess dành cho đối tác và ngược lại, quyền lợi/ ưu đãi của đối tác dành cho Elite Fitness

- Báo cáo kết quả các hoạt động hợp tác đối tác và phát triển kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về bằng cấp/chứng chỉ: - Bằng đại học, cao đẳng về kinh tế/marketing/truyền thông/tài chính/ kinh tế/ quản trị kinh doanh.... Các kỹ năng mềm khác: - Kỹ năng giao tiếp hiệu quả - Có kinh nghiệm làm việc trong ngành thể dục thể hình và làm đẹp là một lợi thế - Kỹ năng sử sụng Microsoft Office - Kỹ năng đàm phán, điều phối dự án, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề - Các yêu cầu khác (nếu có): kỹ năng soạn thảo và trình bày (powerpoint), lập báo cáo (excel)

Tại Elite Fitness And Yoga Center Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương thưởng cạnh tranh. Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và thăng tiến trong công việc. Chính sách tập luyện miễn phí tại các CLB của hệ thống. Thưởng Lễ Tết, thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc năm. Được tham gia Bảo hiểm đầy đủ, gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp. Phép năm, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,v.v....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Elite Fitness And Yoga Center

