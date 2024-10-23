Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Y khoa HANO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Y khoa HANO
- Hà Nội: 29 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và khai thác, phát triển các nguồn khách đối tác mới, hợp tác gửi bệnh nhân đến Bệnh viện thực hiện dịch vụ y tế.
Chăm sóc nguồn đối tác được giao nhiệm vụ quản lý
Đảm bảo hoàn thành kết quả doanh thu được giao, chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh trước Trưởng phòng đối tác và Giám đốc kinh doanh
Thu thập và quản lý thông tin hồ sơ Đối tác theo quy định. Đầu mối công việc về thu thập, quản lý thông tin khách hàng để phục vụ cho công tác đánh giá xếp loại Đối tác
Thu thập và phân tích thông tin, đánh giá các đối thủ cạnh tranh
Hỗ trợ phối hợp với các nhân viên khác thuộc phòng kinh doanh trong quá trình làm việc
Chịu trách nhiệm và thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng, Giám đốc Kinh doanh, Ban lãnh đạo yêu cầu
Quản lý tài sản được Bệnh viện giao
Quản lý danh sách khách hàng được giao
Báo cáo, cập nhật thường xuyên tình trạng hợp tác của Đối tác, duy trì các hoạt động hợp tác của Đối tác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian làm việc linh hoạt, có thể đi công tác tỉnh là một lợi thế
Khả năng nói lưu loát, kỹ năng giao tiếp tốt, có kỹ năng khai thác và tìm kiếm đối tác
Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản.
Hiểu về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe
Kinh nghiệm sale lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe. Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm về kinh doanh và phát triển thị trường (hoặc lĩnh vực tương đương)
Tại Công ty Cổ phần Y khoa HANO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương Cơ bản + Phụ cấp + KPI, Thưởng doanh thu
Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng thành tích,...
Phụ cấp ăm trưa
Các chế độ phúc lợi, BHYT, BHXH, BHTN, nghỉ lễ tết... theo quy định của Bộ luật lao động
Du lịch, nghỉ mát, KSK định kỳ hàng năm, chế độ hiếu hỉ, sinh sản,...
Chế độ Khám chữa bệnh dành cho CBNV và người thân
Hỗ trợ chi phí đi học và đào tạo bên ngoài phù hợp với yêu cầu công tác
Các phúc lợi khác tùy theo vị trí công việc
Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, cởi mở, linh hoạt, có không gian để phát huy năng lực, có cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y khoa HANO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
