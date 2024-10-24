Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Dự Án thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Năng lượng Xanh On Energy
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/11/2024
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 14B Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tư vấn bán hàng các sản phẩm về năng lượng mặt trời: Văn phòng cho thuê, nhà xưởng công nghiệp
Tư vấn giải pháp kỹ thuật thi công lắp đặt điện NLMT cho: Chủ nhà xưởng, Ban QL các KCN, quỹ đầu tư.
Phối hợp với bộ phận Marketing tham gia giới thiệu các giải pháp của công ty tại: Hội thảo, triển lãm, các sự kiện trong ngành NLMT

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 25- 30, trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học
Tiếng Anh giao tiếp
Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh hoặc điện-điện tử, xây dựng dân dụng-công nghiệp, Cơ điện tử, Điện công nghiệp.
Vi tính : MOS-Word hoặc tương đương, Tin học văn phòng,
Có kiến thức chuyên sâu về Năng lượng điện mặt trời, Điện công nghiệp, điện dân dụng.
Kinh nghiệm 02 năm trong lĩnh vực bán hàng thiết bị kỹ thuật cho công trình dân dụng, dự án công nghiệp

Tại Công ty Cổ Phần Năng lượng Xanh On Energy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định: 15,000,000 - 20,000,000/ tháng
Lương tháng 13, thưởng tết, thưởng dự án, thưởng các dịp lễ.
Chế độ công tác phí, công ty hỗ trợ 100% công tác phí.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác.
Được hưởng chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật lao động và quy định công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Năng lượng Xanh On Energy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Năng lượng Xanh On Energy

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 33, Đường số 7 KCN Tam Phước, P. Tam Phước, TP. Biên Hòa

