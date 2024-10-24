Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Dự Án thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14B Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tư vấn bán hàng các sản phẩm về năng lượng mặt trời: Văn phòng cho thuê, nhà xưởng công nghiệp Tư vấn giải pháp kỹ thuật thi công lắp đặt điện NLMT cho: Chủ nhà xưởng, Ban QL các KCN, quỹ đầu tư. Phối hợp với bộ phận Marketing tham gia giới thiệu các giải pháp của công ty tại: Hội thảo, triển lãm, các sự kiện trong ngành NLMT

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 25- 30, trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học Tiếng Anh giao tiếp Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh hoặc điện-điện tử, xây dựng dân dụng-công nghiệp, Cơ điện tử, Điện công nghiệp. Vi tính : MOS-Word hoặc tương đương, Tin học văn phòng, Có kiến thức chuyên sâu về Năng lượng điện mặt trời, Điện công nghiệp, điện dân dụng. Kinh nghiệm 02 năm trong lĩnh vực bán hàng thiết bị kỹ thuật cho công trình dân dụng, dự án công nghiệp

Tại Công ty Cổ Phần Năng lượng Xanh On Energy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định: 15,000,000 - 20,000,000/ tháng Lương tháng 13, thưởng tết, thưởng dự án, thưởng các dịp lễ. Chế độ công tác phí, công ty hỗ trợ 100% công tác phí. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác. Được hưởng chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật lao động và quy định công ty. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Năng lượng Xanh On Energy

