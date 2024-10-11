Tuyển Quản lý dự án xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty CPĐT Hacom Holdings, Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà The Light - CT2, KĐT Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Khảo sát, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án, xây dựng kế hoạch thực hiện. Thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục pháp lý hồ sơ dự án (từ giai đoạn nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất đến giai đoạn cấp phép xây dựng). Thực hiện các công việc với các đơn vị liên quan trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án (hồ sơ quy hoạch, hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ đấu thầu). Chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để thực hiện công tác giao chủ đầu tư, giải quyết các thủ tục pháp lý và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc/ Xây dựng/ Giao thông vận tải hoặc các trường Đại học có liên quan chuyên ngành Quy hoạch Đô thị, Kinh tế Đầu tư. Tối thiểu từ 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực hiện thủ tục đầu tư các dự án bất động sản, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thủ tục đầu tư mảng đô thị, nghỉ dưỡng, dự án vốn ODA. Tốt nghiệp trường Kiến trúc, Xây dựng và có kinh nghiệm quản lý quy hoạch kiến trúc các dự án đô thị là một lợi thế. Thông thạo quy trình thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất; Am hiểu về chức năng của các cơ quản quản lý chuyên ngành; Nắm vững các luật, nghị định, thông tư có liên quan đến công tác phát triển dự án (Luật Xây dựng, Đất đai, nhà ở, đầu tư, kinh doanh bất động sản, đấu thầu, quy hoạch...).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ Chủ Nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước. Du lịch tối thiểu 1 lần/năm trong nước. Được đào tạo thường xuyên nâng cao kiến thức và kỹ năng. Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước; Nghỉ Lễ theo quy định của Luật Lao động. Các chế độ đãi ngộ khác theo quy đinh hiện hành của nhà nước và quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS

