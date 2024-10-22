Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần TID Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 4 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới

- Tư vấn và bán hàng

- Quản lý hợp đồng và chăm sóc khách hàng

- Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của TP/TGĐ

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Xây dựng... Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint. Ưu tiên tốt tiếng anh, giới tính: nữ, 24-29 tuổi Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Xây dựng...

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint.

Ưu tiên tốt tiếng anh, giới tính: nữ, 24-29 tuổi

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công ty Cổ phần TID Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng doanh số và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác. Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước và chính sách phúc lợi của công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ. Được tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát.

Thưởng doanh số và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước và chính sách phúc lợi của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và cơ hội thăng tiến cao.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ.

Được tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TID Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin