Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần TID Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần TID Miền Nam
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 4 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Tân Bình, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới
- Tư vấn và bán hàng
- Quản lý hợp đồng và chăm sóc khách hàng
- Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của TP/TGĐ
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Xây dựng... Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint. Ưu tiên tốt tiếng anh, giới tính: nữ, 24-29 tuổi Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Xây dựng...
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint.
Ưu tiên tốt tiếng anh, giới tính: nữ, 24-29 tuổi
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại Công ty Cổ phần TID Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng doanh số và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác. Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước và chính sách phúc lợi của công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ. Được tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát.
Thưởng doanh số và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.
Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước và chính sách phúc lợi của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và cơ hội thăng tiến cao.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ.
Được tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TID Miền Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
