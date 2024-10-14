Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 Phùng Khoang 2, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Đi thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng network khách hàng (Dịch vụ kiểm nghiệm, công bố).

- Chủ động tìm kiếm và phát triển khách hàng mới theo chỉ tiêu được giao mỗi tháng.

- Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, giá, chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại...

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Phối hợp với các bộ phận giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của KH khi có phát sinh.

- Cập nhật, rà soát và đối chiếu doanh số, công nợ với các khách hàng theo quy định để đốc thúc. Đôn đốc, nhắc nhở khách hàng thanh toán đảm bảo đúng hạn mức công nợ.

- Nghiên cứu thị trường, sản phẩm mới và đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trên 3 năm trong lĩnh vực bán hàng

- Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về kiểm nghiệm, công bố, ISO,..

Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều cơ hội cọ sát để phát triển. Nhiều cơ hội thăng tiến lên cấp bậc cao hơn. Phụ cấp xăng xe, ăn trưa 1.000.000đ/tháng Lương tháng 13 Các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động: BHXH, BHYT, BHTN Thưởng lễ, tết, sinh nhật,... theo chính sách của Viện Tham gia Team building và các hoạt động nội bộ do Viện tổ chức. Chế độ công tác phí ,du lịch hằng năm

Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều cơ hội cọ sát để phát triển.

Nhiều cơ hội thăng tiến lên cấp bậc cao hơn.

Phụ cấp xăng xe, ăn trưa 1.000.000đ/tháng

Lương tháng 13

Các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Thưởng lễ, tết, sinh nhật,... theo chính sách của Viện

Tham gia Team building và các hoạt động nội bộ do Viện tổ chức.

Chế độ công tác phí ,du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin