Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Công Nghệ Cleanco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

- Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh định kỳ (tháng/ quý/ năm)

- Lập báo cáo doanh thu, báo cáo khách hàng (tuần/ tháng)

- Tìm kiếm và phát triển nhà phân phối mới, xây dựng kênh và chăm sóc khách hàng.

- Nghiên cứu nhu cầu, đặc điểm của khách hàng, người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh, đề xuất các chương trình hỗ trợ bán hàng, xây dựng chính sách với đối tác.

- Đề xuất ý tưởng Marketing và triển khai các hoạt động Marketing, Workshop, ...

- Chịu trách nhiệm giới thiệu sản phẩm và triển khai các Event đến nhà phân phối.

- Làm báo cáo công việc theo yêu cầu.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra.

- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.

- Báo cáo công việc hàng tuần/ tháng/ quý/ năm.

- Bảo cáo theo yêu cầu của các cấp Lãnh đạo hoặc theo yêu cầu công việc về tiến độ triển khai dự án.

- Độ tuổi: Từ 25 – 35 tuổi.

- Giới tính: Nam/Nữ.

- Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên tục tại vị trí tương đương.

- Yêu thích lĩnh vực kinh doanh, kỹ năng giao tiếp tốt.

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

- Có khả năng đi công tác, có laptop cá nhân.

- Có khả năng làm việc độc lập, và đội nhóm.

- Tinh thần kỷ luật tốt và linh hoạt trong xử lý công việc.

- Tính tình Lương thiện, Trung Thực, Thẳng Thắng là yếu tố quan trọng cần phải có.

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn quy định.

- Được tự do đề xuất về mặt công cụ hỗ trợ cho công việc.

- Được hưởng toàn bộ các đãi ngộ theo quy định chính sách pháp luật lao động Việt Nam.

- Được tự đề xuất các khoá đào tạo bên ngoài để nâng cao kĩ năng tác nghiệp chuyên môn cần thiết (Chính sách được áp dụng cho toàn bộ các nhân viên nếu ký HĐLĐ dài hạn 3 năm với công ty).

- Mức lương: 9 – 15M / tháng + KPI + Lương thưởng tháng 13.

- Thử việc 2 tháng bằng 85% lương cơ bản.

- Review lương 6 tháng 1 lần

- Phụ cấp ăn trưa, chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm.

- Tham gia BHXH, BHYT & BHTN đầy đủ theo quy định sau khi ký HĐLĐ chính thức.

- Lương Thưởng tháng lương 13 (Theo tình hình kinh doanh Công ty).

- Hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định của Bộ lao động.

- Team Building định kỳ hàng năm, Galadiner cuối năm, ...

- Cơ hội phát triển bản thân và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cao.

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.

