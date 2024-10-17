Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CP GIẢI PHÁP JUPITEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CP GIẢI PHÁP JUPITEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP JUPITEK
Ngày đăng tuyển: 17/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CP GIẢI PHÁP JUPITEK

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP JUPITEK

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT12, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xác định thị trường, đối tượng khách hàng tiềm năng có nhu cầu dịch vụ hạ tầng: máy chủ, cloud, CDN, security. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các chiến lược bán hàng kênh Sales Online để đạt được mục tiêu doanh số. Tư vấn và giải thích đến khách hàng về các tính năng, lợi ích cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ Cloud. Làm việc chặt chẽ với đội ngũ kỹ thuật để cung cấp giải pháp tối ưu cho khách hàng. Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng. Theo dõi và phân tích xu hướng thị trường để điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin và cloud computing. Hiểu biết sản phẩm dịch vụ CNTT, sở thích/đam mê tìm hiểu về dịch vụ công nghệ số. Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt. Khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian khoa học. Giao tiếp tôt bằng Tiếng Anh là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP JUPITEK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn = Lương cứng (8-10 triệu đồng/tháng) + Lương kinh doanh. Lương cứng thương lượng theo năng lực và kinh nghiệm; Lương kinh doanh có công thức rõ ràng theo từng deal size và dịch vụ; Các khoản thưởng: Thưởng KPIs năm, thưởng hiệu quả kinh doanh... Được tham gia các chương trình đào tạo, sát với vị trí công việc. Thời gian làm việc quy định: từ 8h00 - 17h30 và từ thứ 2 - thứ 6. Riêng thứ 07, làm buổi sáng (tùy theo tình hình thực tế) Cơ hội làm việc trong một môi trường năng động và đầy thách thức. Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn liên quan CNTT, chuyển đổi số, mô thức kinh doanh hiện đại. Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực ICT.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP JUPITEK

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP JUPITEK

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP JUPITEK

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nhà Vườn lô 12, KĐT Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

