Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CP GIẢI PHÁP JUPITEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT12, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xác định thị trường, đối tượng khách hàng tiềm năng có nhu cầu dịch vụ hạ tầng: máy chủ, cloud, CDN, security. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các chiến lược bán hàng kênh Sales Online để đạt được mục tiêu doanh số. Tư vấn và giải thích đến khách hàng về các tính năng, lợi ích cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ Cloud. Làm việc chặt chẽ với đội ngũ kỹ thuật để cung cấp giải pháp tối ưu cho khách hàng. Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng. Theo dõi và phân tích xu hướng thị trường để điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Xác định thị trường, đối tượng khách hàng tiềm năng có nhu cầu dịch vụ hạ tầng: máy chủ, cloud, CDN, security.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các chiến lược bán hàng kênh Sales Online để đạt được mục tiêu doanh số.

Tư vấn và giải thích đến khách hàng về các tính năng, lợi ích cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ Cloud.

Làm việc chặt chẽ với đội ngũ kỹ thuật để cung cấp giải pháp tối ưu cho khách hàng.

Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

Theo dõi và phân tích xu hướng thị trường để điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp.

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin và cloud computing. Hiểu biết sản phẩm dịch vụ CNTT, sở thích/đam mê tìm hiểu về dịch vụ công nghệ số. Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt. Khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian khoa học. Giao tiếp tôt bằng Tiếng Anh là một lợi thế.

Có 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin và cloud computing.

Hiểu biết sản phẩm dịch vụ CNTT, sở thích/đam mê tìm hiểu về dịch vụ công nghệ số.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian khoa học.

Giao tiếp tôt bằng Tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP JUPITEK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn = Lương cứng (8-10 triệu đồng/tháng) + Lương kinh doanh. Lương cứng thương lượng theo năng lực và kinh nghiệm; Lương kinh doanh có công thức rõ ràng theo từng deal size và dịch vụ; Các khoản thưởng: Thưởng KPIs năm, thưởng hiệu quả kinh doanh... Được tham gia các chương trình đào tạo, sát với vị trí công việc. Thời gian làm việc quy định: từ 8h00 - 17h30 và từ thứ 2 - thứ 6. Riêng thứ 07, làm buổi sáng (tùy theo tình hình thực tế) Cơ hội làm việc trong một môi trường năng động và đầy thách thức. Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn liên quan CNTT, chuyển đổi số, mô thức kinh doanh hiện đại. Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực ICT.

Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn = Lương cứng (8-10 triệu đồng/tháng) + Lương kinh doanh.

Lương cứng thương lượng theo năng lực và kinh nghiệm; Lương kinh doanh có công thức rõ ràng theo từng deal size và dịch vụ;

Các khoản thưởng: Thưởng KPIs năm, thưởng hiệu quả kinh doanh...

Được tham gia các chương trình đào tạo, sát với vị trí công việc.

Thời gian làm việc quy định: từ 8h00 - 17h30 và từ thứ 2 - thứ 6. Riêng thứ 07, làm buổi sáng (tùy theo tình hình thực tế)

Cơ hội làm việc trong một môi trường năng động và đầy thách thức.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn liên quan CNTT, chuyển đổi số, mô thức kinh doanh hiện đại.

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực ICT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP JUPITEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin