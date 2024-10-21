Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 52 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Phát triển nhượng quyền

Tìm hiểu và nắm rõ thông tin liên quan đến công ty, sản phẩm nhượng quyền, nhu cầu của thị trường và nhu cầu của đối tác để tiến hành công tác tư vấn nhượng quyền; Tư vấn đối tác nhượng quyền và đảo bảo chỉ tiêu được giao; Theo dõi tiến độ và hỗ trợ đối tác nhượng quyền kịp thời cho đến khi khai trương cửa hàng nhượng quyền; Hỗ trợ việc thực hiện các thủ tục giấy tờ liên quan tới Cửa hàng nhượng quyền; Theo dõi công nợ và nhắc nhở đối tác thanh toán đúng hạn;

Phát triển mặt bằng

Hỗ trợ trưởng phòng trong công tác xây dựng, kết nối, và quản lý mối quan hệ tốt với các chủ nhà, trung tâm thương mại, siêu thị, công ty bất động sản,... cho thuê mặt bằng cũ và mới; Hỗ trợ trưởng phòng theo dõi, cập nhật và tổng hợp về thị trường bất động sản cho thuê; Đánh giá sơ bộ những tiềm năng của mặt bằng và đề xuất lựa chọn mặt bằng; Phối hợp các bộ phận liên quan để thực hiện khảo sát và có báo cáo khảo sát mặt bằng; Đàm phán, thương lượng giá thuê mặt bằng cũ và mới hiệu quả theo xu hướng thị trường; Tìm hiểu và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết và có báo cáo trước khi trình duyệt việc ký Hợp đồng thuê; Hỗ trợ, giải quyết các vấn đề liên quan đến mặt bằng kinh doanh trong quá trình vận hành khi có yêu cầu.

Thực hiện công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên; Có kinh nghiệm tham gia vận hành cửa hàng cà phê/ xây dựng set-up hệ thống quán/ hiểu biết về cà phê; Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về tìm kiếm và phát triển mặt bằng/ phát triển kinh doanh nhượng quyền liên quan chuỗi F&B; Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, đàm phán, xây dựng mối quan hệ tốt; Có kiến thức trong ngành Bất Động Sản, pháp lý nhà đất, mặt bằng cho thuê và các thủ tục liên quan; Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần cầu tiến; Tiếng Anh: giao tiếp cơ bản; Thành thạo vi tính văn phòng.

Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 12 – 13 triệu + Thưởng khi mở nhượng quyền + Thưởng KPI + Thưởng tháng 13. Làm việc tại Tập đoàn số 1 về Cà phê ở Việt Nam. Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, chuyên nghiệp. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao trong Tập Đoàn. Đóng BHXH đầy đủ, quà lễ Tết, sinh nhật...

