Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống ICFOOD Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Tại ICFOOD Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Lô 3/21, Khu công nghiệp Tân Bình, P. Tây Thạnh, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tìm kiếm, phát triển các sản phẩm, nhà cung cấp thực phẩm phù hợp cho thị trường nước ngoài
Trao đổi với công ty nước ngoài về sản phẩm, thị trường
Thương thảo về chất lượng, giá cả với các nhà cung cấp
Đánh giá năng lực các nhà cung cấp
Tìm kiếm, phát triển các sản phẩm, nhà cung cấp thực phẩm phù hợp cho thị trường nước ngoài
Trao đổi với công ty nước ngoài về sản phẩm, thị trường
Thương thảo về chất lượng, giá cả với các nhà cung cấp
Đánh giá năng lực các nhà cung cấp
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành thực phẩm
Hiểu biết về quy trình phát triển thực phẩm, hiểu rõ các chỉ tiêu sản phẩm
Tiếng Anh đọc viết giao tiếp, Tiếng Anh chuyên ngành
Tại ICFOOD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13, thưởng năng suất, thu nhập cạnh tranh theo năng lực
Công việc giao tiếp rộng, phát triển các mối quan hệ
Công việc cởi mở, sáng tạo, tăng cường kiến thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ICFOOD Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI