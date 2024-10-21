Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống ICFOOD Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 3/21, Khu công nghiệp Tân Bình, P. Tây Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm, phát triển các sản phẩm, nhà cung cấp thực phẩm phù hợp cho thị trường nước ngoài Trao đổi với công ty nước ngoài về sản phẩm, thị trường Thương thảo về chất lượng, giá cả với các nhà cung cấp Đánh giá năng lực các nhà cung cấp

Tìm kiếm, phát triển các sản phẩm, nhà cung cấp thực phẩm phù hợp cho thị trường nước ngoài

Trao đổi với công ty nước ngoài về sản phẩm, thị trường

Thương thảo về chất lượng, giá cả với các nhà cung cấp

Đánh giá năng lực các nhà cung cấp

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành thực phẩm Hiểu biết về quy trình phát triển thực phẩm, hiểu rõ các chỉ tiêu sản phẩm Tiếng Anh đọc viết giao tiếp, Tiếng Anh chuyên ngành

Tốt nghiệp chuyên ngành thực phẩm

Hiểu biết về quy trình phát triển thực phẩm, hiểu rõ các chỉ tiêu sản phẩm

Tiếng Anh đọc viết giao tiếp, Tiếng Anh chuyên ngành

Tại ICFOOD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, thưởng năng suất, thu nhập cạnh tranh theo năng lực Công việc giao tiếp rộng, phát triển các mối quan hệ Công việc cởi mở, sáng tạo, tăng cường kiến thức

Thưởng tháng 13, thưởng năng suất, thu nhập cạnh tranh theo năng lực

Công việc giao tiếp rộng, phát triển các mối quan hệ

Công việc cởi mở, sáng tạo, tăng cường kiến thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ICFOOD Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin