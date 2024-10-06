Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận yêu cầu phát triển sản phẩm. Phân tích, điều phối và xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm web 24h bao gồm: các yêu cầu, tính năng, giải pháp và lộ trình.
- Nghiên cứu và phát triển tính năng cho sản phẩm. Phân tích nhu cầu kinh doanh, nhu cầu người dùng và thị trường, phân tích số liệu để xây dựng các yêu cầu, đề xuất cải tiến sản phẩm.
- Quản lý backlog của sản phẩm: phối hợp với các thành viên trong team để đảm bảo các tính năng được xây dựng đúng với mục tiêu. Theo dõi chất lượng và tiến độ của sản phẩm
- Theo dõi, nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh, định hướng cho sản phẩm.
- Báo cáo tiến độ, kết quả, số liệu hiệu quả sau triển khai nâng cấp/tối ưu sảnphẩm.
- Hỗ trợ đào tạo sản phẩm cho bộ phận nội dung.
-Vận hành một số tính năng giao diện website (Logo, header, bật tắt 1 số cấu hình giao diện trên site theo sự kiện, hoặc theo các thời điểm đặc biệt trong năm)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Anh Kinh nghiệm trong các vị trí Product Manager, Product Owner, Business Analysthoặc UX Designer Am hiểu các xu hướng trong ngành. Có kỹ năng phân tích số liệu, quản lý dự án, giải quyết vấn đề tốt. Có kỹ năng vẽ flowchart, wireframe, mockup. Có kinh nghiệm làm việc với UI/UX. Khả năng làm việc nhóm tốt, theo sát tiến độ và đốc thúc các bộ phận liên quan theo tiến độ. Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về code và các ứng viên am hiểu hoặc yêu thích Bóng đá, Thể thao. Sáng tạo, đam mê công việc phát triển sản phẩm. Mạnh dạn, đột phá, không ngại giới hạn.
Tại Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận. Thời gian làm việc: 08h00 - 17h00, Thứ 2 - Thứ 6; Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ đối với người lao động theo Luật Lao động Việt Nam, bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước. Được tạo điều kiện làm việc để sáng tạo và có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bảnthân. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc thân thiện, đầy năng lượng. Văn phòng trung tâm hạng A.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h

Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: - Tại Hà Nội: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.- Tại TP HCM: Tầng 7, tòa nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

