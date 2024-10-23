Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ FDI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 01, TP.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 15 Triệu

1. Thực hiện nghiên cứu khách hàng/thị trường từ đó xác định tầm nhìn và yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ của Công ty dựa trên nhu cầu của khách hàng và mục tiêu kinh doanh.

2. Tiến hành phân tích thị trường, nghiên cứu khả thi và phân tích xu hướng để theo kịp sự phát triển của ngành và xác định các cơ hội cũng như gửi đề xuất sản phẩm mới.

3. Xây dựng, phát triển mới và cải tiến các sản phẩm tài chính, chính sách phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp theo định hướng chiến lược dài hạn và kế hoạch phát triển kinh doanh từng thời kỳ của Công ty.

4. Tìm kiếm, đề xuất các đối tác trong số các công ty công nghệ tài chính (Fintech), các công ty tài chính.... để hợp tác với FDIF nhằm bổ trợ lẫn nhau cung cấp các giá trị gia tăng cho khách hàng, qua đó mở rộng quy mô khách hàng sử dụng dịch vụ tài chính số.

5. Nghiên cứu, đề xuất, tham gia cải tiến, số hóa các quy trình nghiệp vụ nhằm tích hợp các công nghệ số như công nghệ di động, phân tích dữ liệu, các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, các phương pháp thanh toán mới, cải tiến quy trình,... với mục tiêu cải thiện trải nghiệm của khách hàng và cải thiện số hóa các quy trình nội bộ.

6. Thực hiện đánh giá chất lượng, hiệu quả của các sản phẩm mới sau khi triển khai đồng thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất điều chỉnh cần thiết.

7. Tổ chức đào tạo/đào tạo/giải đáp về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến dịch vụ tài chính số cho các khách hàng, đơn vị cần hỗ trợ.

8. Gặp gỡ và giới thiệu sản phẩm tới khách hàng, phối hợp với các phòng ban liên quan triển khai các hoạt động marketing , chương trình hợp tác , chương trình ưu đãi, thúc đầy bán sản phẩm.

9. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Marketing hoặc tương đương.

2. Tối thiểu 02 - 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm mảng Tài chính – Ngân hàng. Trong đó tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về dịch vụ ngân hàng số, ngân hàng điện tử, công nghệ, chuyển đổi số hoặc tương đương.

3. Tiếng Anh lưu loát 04 kỹ năng.

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ FDI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Đóng BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật.

2. Có cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng.

3. Review lương 01 năm/02 lần.

4. Trong tháng sinh nhật của CBNV, sẽ được nghỉ 01 ngày hưởng lương (không trừ vào phép năm) và 500.000vnd tiền mừng sinh nhật

5. Cung cấp laptop khi làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ FDI

