Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NANO INDUSTRY ĐĂNG QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO INDUSTRY ĐĂNG QUANG
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NANO INDUSTRY ĐĂNG QUANG

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NANO INDUSTRY ĐĂNG QUANG

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Nghiên cứu, cập nhật đầy đủ, kịp thời nhu cầu phát triển của khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh, trên cơ sở đó tham mưu cho Ban giám đốc Công ty hoạch định chiến lược marketing dài hạn, trung hạn.
- Lên kế hoạch và triển khai gặp gỡ khách hàng (Nhà thuốc, Phòng khám...) theo tuyến: Gửi bảng giá, thông điệp sản phẩm, chương trình khuyến mại, chăm sóc các poster quảng cáo (nếu có), chốt đơn hàng...
- Tư vấn, giới thiệu và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về thông tin sản phẩm của công ty, tạo độ phủ cho sản phẩm, nhất là những sản phẩm chiến lược đồng thời cập nhật những sản phẩm mới cho khách.
- Chăm sóc khách hàng theo danh sách được giao và tự lên kế hoạch phát triển nguồn dữ liệu khách hàng tiềm năng (gồm cả cũ và mới)
- Lên kế hoạch phát triển doanh số tại các khu vực được giao theo hàng tháng, hàng quý.
- Xây dựng kế hoạch truyền thông: PR, Event, Advertising (với ngân sách hạn chế)
- Xây dựng chính sách bán hàng, chiết khấu, chương trình khuyến mãi... cho các nhãn hàng được phân công phụ trách
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của Ban giám đốc công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên tuổi từ 25 – 35;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint);
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
- Nhanh nhẹn, năng động, xử lý tốt các tình huống phát sinh;
- Khả năng giao tiếp tốt;
- Khả năng thuyết phục, khả năng đàm phán tốt;
- Có thái độ làm việc tích cực để đóng góp vào sự phát triển lâu dài của công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NANO INDUSTRY ĐĂNG QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương phù hợp với năng lực, lương cơ bản 10.000.000đ/tháng + thưởng hiệu quả kinh doanh;
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;
- Được hưởng các chế độ hỗ trợ và phúc lợi Công ty (hỗ trợ tiền cơm trưa, gửi xe, đồng phục), được hưởng các chế độ nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước;
- Được hỗ trợ đào tạo kĩ năng mềm và kiến thức chuyên ngành phù hợp;
- Môi trường làm việc thân thiện và hòa đồng, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NANO INDUSTRY ĐĂNG QUANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO INDUSTRY ĐĂNG QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO INDUSTRY ĐĂNG QUANG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

