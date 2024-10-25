Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường thu nhập Trên 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 389 QL13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thủ Đức

Tìm kiếm đối tác cung cấp các dịch vụ / phần mềm tới đối tượng khách hàng B2B để bán chéo / tặng dịch vụ sản phẩm liên quan đến điện năng lượng mặt trời.

- Liên hệ & làm việc trực tiếp với các đơn vị đang có nhu cầu xây dựng, lắp đặt điện mặt trời để kết hợp truyền thông, đưa dịch vụ Hỗ trợ tư vấn dịch vụ điện năng lượng tái tạo.

- Kết hợp với các Tổ chức tổ chức sự kiện dành cho doanh nghiệp / Người đi làm hoặc sự kiện dành cho hiệp hội điện năng lượng mặt trời Việt Nam.

- Chuẩn bị tài liệu, thiết lập lịch họp, lịch gặp mặt, thuyết trình trực tiếp với các đối tác.

- Giữ mối liên hệ thường xuyên với các đối tác của công ty.

Kinh nghiệm bán hàng, thương lượng dự án B2B hoặc ngành kỹ thuật.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chiếu sáng, các dự án đèn đường, đã từng công tác trong phòng kinh doanh hoặc phòng đấu thầu của các đơn vị công ty thương mại hoặc đấu thầu trụ đèn, đèn đường, đèn đường chiếu sáng nội khu,..v..vv có sẵn quan hệ trong lĩnh vực chiếu sáng là một lợi thế.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong các công việc có liên quan đến thương thảo, đàm phán, xây dựng quan hệ B2B.

Kỹ năng đàm phán, tạo ảnh hưởng, thuyết phục được hỗ trợ bởi kỹ năng giao tiếp và thuyết trình. Thành thạo MS Word, Excel, PPT

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH THIÊN LỘC PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng

- Lương thỏa thuận theo năng lực, thu nhập trung bình 20.000.000VND/tháng

- Thưởng theo hiệu quả hợp tác mang lại cho công ty.

- Review công việc & lương thưởng 6 tháng / lần.

2. Cơ hộ thăng tiến

- Với mỗi sự hợp tác có thể mở ra 1 cơ hội mới trong việc phát triển dịch vụ & sản phẩm của công ty. Cơ hội trở thành Project Leader của dự án mới (được chủ động triển khai, setup nhân sự thực thi).

- Với vị trí Business & Services Development Executive, có thể phát triển lên vị trí Senior (quản lý thành viên phía dưới) hoặc phát triển lên vị trí Senior Strategy Development.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH THIÊN LỘC PHÁT

