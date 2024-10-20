Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: CMC Creative Space, Tan Tuan Dong, District 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Các hoạt động với hãng

Chịu trách nhiệm thúc đẩy quan hệ đối tác với hãng thông qua mục tiêu tăng trưởng doanh số và phát triển năng lực kỹ thuật Xây dựng và triển khai Business Plan với hãng trên các phương diện Kinh doanh, Năng lực Kỹ thuật, Marketing ..vv. Phối hợp với hãng để lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch thúc đẩy doanh số và theo dõi, góp phần thúc đẩy các cơ hội bán hàng. Tổ chức các buổi đào tạo của Hãng về sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và phát triển năng lực chiến lược của công ty. Hoạch định, điều phối các hoạt động Marketing, PR, workshop với khách hàng. Cập nhật, kết nối đội ngũ Sale, Kỹ thuật hai bên cùng khai thác list khách hàng chung của hai bên. Là đầu mối chính trao đổi và cập nhật thông tin giữa hãng và công ty Tổ chức đánh giá định kỳ kết quả kinh doanh với hãng

2. Các hoạt động với nội bộ Công ty

Phổ biến, đào tạo các chương trình, chính sách, cơ cấu tổ chức và đầu mối làm việc với các hãng Nắm các chương trình licensing (bản quyền phần mềm), rebate, funding của hãng để tư vấn cho Kinh doanh trong các cơ hội bán hàng Điều phối chính trong các chiến dịch thúc đẩy doanh số. Phối hợp với các bộ phận liên quan (Kinh doanh, Kỹ thuật, Marketing, Mua hàng) để triển khai và theo dõi các cơ hội bán hàng Hỗ trợ các bộ phận liên quan xử lý sự cố trong quá trình làm việc với hãng Báo cáo nội bộ về các hoạt động với hãng, doanh thu và rebate, tình trạng hiện tại và kế hoạch tiếp theo

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Công nghệ, Kinh Tế,.... Có từ 1 năm làm việc với các đối tác công nghệ Có hiểu biết về quản trị kinh doanh và xúc tiến thương mại. Yêu thích công việc ngoại giao Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt (Toiec từ 750 trở lên, hoặc IETLS 6.0 trở lên)

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Gói thu nhập lên tới 15 tháng lương/năm (Bao gồm lương + Thưởng KPI) Gói phúc lợi tiền mặt 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn... Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.

Chế độ đào tạo và Phát triển

Đài thọ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế. Chính sách phát triển, thăng tiến theo Career Path phù hợp với từng vị trí, từng phòng ban. Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất Cơ hội làm việc trong Công ty là Top 1 đối tác tư vấn và cung cấp, triển khai giải pháp Chuyển đổi số, Bảo mật, Cloud cho tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam

Bảo hiểm và Chính sách đãi ngộ

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu; Nghỉ thứ 7 & Chủ Nhật. Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân CBNV Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước Chế độ bảo hiểm nâng cao: CMC Care Chế độ đãi ngộ thai sản nâng cao dành cho nhân viên nữ Du lịch hàng năm 1 tuần Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên đa dạng và phòng phú Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc. Môi trường làm việc trẻ, năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

