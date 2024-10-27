Tuyển Chuyên Viên Quan Hệ Đối Tác thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm tìm kiếm, giới thiệu,tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ty

Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực ( trực tiếp hoặc gián tiếp).

Chào giá cho khách hàng, thương lượng đàm phán với khách hàng về giá cả và các điều khoản trong hợp đồng.

Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng và kết hợp với kế toán công nợ để đốc thúc công nợ.

Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ, thời gian giao hàng.

Kết hợp với các phòng ban khác và hoàn thành báo cáo cuối tháng.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Ngoại thương/Kinh doanh quốc tế/ Logistics/ Quản Trị Kinh Doanh.

Kinh nghiệm: Trên 1 năm sale tại các công ty FWD, XND, Trading,....

Tiếng Anh tốt

Đức tính trung thực, nhiệt tình với công việc.

Năng động, nhiệt tình, nhanh nhẹn, có niềm đam mê với công việc.

Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và tính cầu tiến cao.

Kỹ năng thương lượng và đàm phán tốt.

Có chí hướng phát triển Sự nghiệp bản thân theo ngành nghề Ngoại thương và Xuất nhập khẩu, Thương mại quốc tế., Logistics.

Tại Công ty Real Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi: thưởng KPI / Sales bonus, lương tháng 13, thưởng Lễ - Tết, review lương hàng năm, sinh nhật, thưởng vinh danh cuối năm.

Chế độ chăm sóc sức khỏe và sự gắn kết nội bộ: khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm trong và ngoài nước, YEP và các hoạt động nội bộ.

Các chế độ theo luật Lao Động quy định: BHXH, BHYT, ngày phép năm, nghỉ Lễ - Tết,...

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội học hỏi thông qua các buổi sharing nội bộ và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Real Logistics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin