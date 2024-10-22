Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
100 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 11 ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

- Nắm vững sản phẩm dịch vụ, chính sách và quy trình nghiệp vụ KHCN như tín dụng và phi tín dụng (bao gồm huy động vốn, cho vay, thẻ, ngân hàng điện tử, kiều hối, sản phẩm liên kết, dịch vụ khác...) theo quy định từng thời kỳ.
- Thiết lập quan hệ với KHCN mới, duy trì và phát triển quan hệ với KH hiện hữu, nhằm tăng quy mô giao dịch, thị phần của khách hàng tại ngân hàng; đầu mối quản lý, duy trì, tăng cường mối quan hệ giữa khách hàng với Eximbank.
- Lên kế hoạch bán hàng, kế hoạch hành động cụ thể theo từng nhóm đối tượng tại địa bàn.
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng, giới thiệu tư vấn, bán sản phẩm dịch vụ cho đối tượng KHCN.
- Quản lý chăm sóc cơ sở khách hàng hiện hữu và khai thác bán chéo sản phẩm, dịch vụ.
- Phối hợp các cá nhân/Phòng tại Đơn vị thực hiện bán chéo, bán thêm cho KHDN và/hoặc KHCN.
- Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng các thủ tục hồ sơ, giấy giờ theo đúng quy định, quy trình của Eximbank.
- Chịu trách nhiệm quản lý rủi ro tín dụng trong danh mục khách hàng quản lý.
- Chịu trách nhiệm thẩm định khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ, tài sản bảo đảm... đề xuất cấp tín dụng và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Eximbank trong từng thời kỳ.
- Giám sát mục đích sử dụng vốn sau khi cấp tín dụng, nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm và thực hiện hướng dẫn/ định hướng xử lý rủi ro theo quy định nội bộ.
- Phối hợp với cá nhân/Đơn vị thực hiện công tác theo dõi, phân loại nợ, nhắc nợ, thu hồi nợ, tham gia xử lý nợ xấu phát sinh...theo quy định của Eximbank trong từng thời kỳ.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành, ưu tiên chuyên ngành liên quan như: Kinh tế, Tài chính, Tín dụng, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Kế toán,...
- Yêu cầu kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thương thảo.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Năng động, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm.

Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh tương xứng năng lực.
- Tham gia các khóa học kỹ năng nâng cao nghiệp vụ.
- Hưởng chế độ bảo hiểm chất lượng cao.
- Lương tháng 13, thưởng Lễ-Tết, doanh số, ...
- Hỗ trợ du lịch hè 7.000.000đ/người
- Chi phí ăn trưa 50.000đ/ngày
- Phụ cấp điện thoại theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-quan-he-khach-hang-ca-nhan-thu-nhap-10-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job221080
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bắc Ninh Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bắc Ninh Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 USD CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS
17 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tài chính Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Atochi Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Atochi Group
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT THÔNG MINH SMARTNEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT THÔNG MINH SMARTNEST
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH FITNESS & YOGA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH FITNESS & YOGA VIỆT NAM
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NMD & CỘNG SỰ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NMD & CỘNG SỰ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN ĐÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN ĐÔNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 21 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
14 - 21 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CALEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CALEN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH IDOCTOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH IDOCTOR
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MQ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Đầu bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẾ KỶ VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẾ KỶ VN
13 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐO ĐẠC SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐO ĐẠC SÀI GÒN
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư TONA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư TONA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ THÀNH TIẾN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty thời trang J-P
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH AMI DIGITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH AMI DIGITAL
3 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN QUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN QUÂN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm