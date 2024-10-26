Tuyển Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hồ Chí Minh - Bình Dương - Bình Phước ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc

1. Chăm sóc, phục vụ khách hàng trong danh mục quản lý nhằm đảm bảo các quy định, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của MSB.

2. Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm của MSB, trọng tâm là sản phẩm tín dụng tín chấp, thế chấp và các sản phẩm bán chéo khác (theo quy định từng thời kỳ) nhằm hoàn thành/ vượt chỉ tiêu được giao;

3. Đảm bảo việc tư vấn, hướng dẫn, chọn lọc khách hàng chất lượng để nhiều khách hàng được phê duyệt cho vay tín dụng và sử dụng nhiều sản phẩm, thường xuyên, liên tục các dịch vụ của ngân hàng;

4. Xây dựng, mở rộng tập khách hàng mới, hiện hữu thông qua tư vấn gói giải pháp tiện ích toàn diện thay vì bán sản phẩm đơn lẻ góp phần làm tăng số sản phẩm sở hữu/ 1 khách hàng và gia tăng tính gắn kết của khách hàng.

5. Duy trì và phát triển các mối quan hệ từ khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng;

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ: Cao đẳng trở lên cho các chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Các khối ngành Kinh tế nói chung...

2. Kinh nghiệm:

- Có kinh nghiệm bán các sản phẩm tín dụng hoặc bán hàng trong các lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm... Kinh nghiệm sẽ tương ứng với cấp bậc được tuyển dụng.

- Hoặc tối thiểu có 01 năm với thành tích bán hàng xuất sắc thuộc các ngành nghề khác.

Quyền Lợi

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Ngân hàng

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển

