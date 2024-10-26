Tuyển Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 5 Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Địa điểm làm việc: Hải Phòng

- Thực hiện việc gặp gỡ, tiếp xúc khách hàng doanh nghiệp tiềm năng thuộc phân khúc khách hàng giao dịch (doanh thu từ 20-1000 tỷ) từ danh sách khách hàng tiềm năng được phân bổ và chọn lọc dưới sự phân công/hỗ trợ của Cán bộ quản lý nhằm đạt mục tiêu biến khách hàng thành khách hàng của MB Bank

- Giới thiệu và thuyết phục khách hàng doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng theo chính sách của Phân khúc Khách hàng giao dịch SME

- Hỗ trợ và thúc đẩy mức sử dụng các sản phẩm của khách hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

- Bán chéo các sản phẩm phi tín dụng để đạt chỉ tiêu lợi luận từ phí

- Hạn chế tối đa phát sinh các khoản nợ xấu hoặc các rủi ro. Kiểm soát rủi ro và đảm bảo các dấu hiệu cảnh báo sớm cần được báo cáo cấp có thẩm quyền

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên nghành tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, marketing.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng doanh nghiệp.

- Chấp nhận các ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực tín dụng cá nhân/hộ kinh doanh có mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực tín dụng doanh nghiệp; và có hiểu biết cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp.

- Ưu tiên có các thành tích bán hàng tốt đặc biệt là trong việc đat chỉ tiêu tìm khách hàng mới

- Tiếng Anh và tin học văn phòng thành thạo

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Hải Phòng Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Hải Phòng Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin