Tuyển Biên phiên dịch Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

Biên phiên dịch

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6 số 42 Hàm Nghi, Nam Từ Liêm

Đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên các lớp demo, các lớp chính theo đúng tiêu chí; Phản hồi với giáo viên các vấn đề còn tồn đọng trong quá trình giảng dạy, phối hợp với bộ phận Học thuật tổ chức các buổi họp chuyên môn hoặc tái đào tạo; Chịu trách nhiệm lập các báo cáo phân tích về chất lượng và tiến độ đánh giá chất lượng giảng dạy; Phối hợp với bộ phận Vận hành, Chăm sóc khách hàng tiếp nhận phản hồi từ phụ huynh học sinh, từ đó tổng hợp, phân loại và đánh giá giáo viên trước, trong và sau khóa học; Thực hiện training online giáo viên mới trước khi nhận lớp. Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.
Ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh, Quản lý giáo dục, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh,...); Tiếng Anh giao tiếp tốt, IELTS 7.5 (kỹ năng Speaking trên 6.5) / TOEIC 900+ hoặc tương đương; Từ 01 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm trong lĩnh vực giáo dục hoặc làm việc ở vị trí tương đương. Thành thạo Tin học văn phòng và khai thác thông tin, tài liệu từ Internet. Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp tốt; có khả năng xử lí các vấn đề phát sinh và giải quyết những phàn nàn tiêu cực; Có kỹ năng tư duy phản biện, phân tích, tổng hợp dữ liệu tốt Tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc và tinh thần cầu tiến.
Lương thưởng hấp dẫn: 10.000.000 – 14.000.000đ/tháng + Phụ cấp thỏa thuận theo năng lực, xứng đáng với năng lực và đóng góp. Được phụ cấp 100% trang thiết bị phục vụ công việc: máy tính, điện thoại, sim thẻ trong quá trình làm việc. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết, nghỉ phép, lương thưởng tháng thứ 13, thưởng lễ 30/4, 2/9, review lương định kì...) Được tham gia đào tạo dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ và kĩ năng mềm bản thân. Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp, cơ hội thăng tiến cao, cơ hội để trau dồi và nâng cao khả năng tiếng anh. Cơ hội giao lưu, học tập với các đơn vị truyền thông báo chí, đài truyền hình, các đối tác lớn trong lĩnh vực giáo dục Cơ hội làm việc trong đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tiếng anh thế hệ mới áp dụng công nghệ hiện đại, đơn vị đầu tiên và duy nhất hợp tác cùng VTV7 làm nên gameshow tiếng anh cho trẻ em. Cơ hội sử dụng trọn bộ sản phẩm của Công ty khi làm việc tại Công ty.
Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Số 40 Hàm Nghi, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

