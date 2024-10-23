Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WOWBUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WOWBUY
- Hồ Chí Minh: Quận 8
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Kiểm soát, theo dõi chất lượng đầu vào và các khâu (sơ chế/xuất hàng/tồn kho) của các nhóm hàng gồm nông sản (rau, củ, quả,...), FMCG theo đúng tiêu chuẩn công ty áp dụng.
Đánh giá tỉ lệ hao hụt hàng kém chất lượng và đề xuất giải pháp
Khuyến cáo và Đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm cải thiện hoạt động kiểm soát chất lượng hàng hóa tại Kho
Làm việc tại Kho sắp khai trương tại khu vực quận 8 (Ca làm việc: ca từ 3h sáng)
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 01 năm kinh nghiệm tương đương liên quan đến lĩnh vực thực phẩm
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến Quản lý chất lượng
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng quan sát tốt, có khả năng phát hiện lỗi và vấn đề
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Làm việc ca , 6 ngày / tuần
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WOWBUY Thì Được Hưởng Những Gì
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WOWBUY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
