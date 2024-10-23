Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WOWBUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 8

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Kiểm soát, theo dõi chất lượng đầu vào và các khâu (sơ chế/xuất hàng/tồn kho) của các nhóm hàng gồm nông sản (rau, củ, quả,...), FMCG theo đúng tiêu chuẩn công ty áp dụng. Đánh giá tỉ lệ hao hụt hàng kém chất lượng và đề xuất giải pháp Khuyến cáo và Đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm cải thiện hoạt động kiểm soát chất lượng hàng hóa tại Kho Làm việc tại Kho sắp khai trương tại khu vực quận 8 (Ca làm việc: ca từ 3h sáng)

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 01 năm kinh nghiệm tương đương liên quan đến lĩnh vực thực phẩm Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến Quản lý chất lượng Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Kỹ năng quan sát tốt, có khả năng phát hiện lỗi và vấn đề Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Làm việc ca , 6 ngày / tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WOWBUY Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop Chế độ bảo hiểm Du Lịch Phụ cấp Đồng phục Chế độ thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Tăng lương Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WOWBUY

