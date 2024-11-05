Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11B Cát Linh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Thiết lập, triển khai, duy trì quản lý chất lượng chung trong Tập đoàn theo các tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế về quản lý chất lượng :

Tìm hiểu và phân tích tài liệu yêu cầu dự án

Viết các tài liệu liên quan tới test (test plan, test case, checklist, test data...)

Thực hiện kiểm thử phần mềm bằng những phương pháp như Functional testing, Regression testing, Integration testing... tùy theo tính chất của phần mềm và giai đoạn phát triển phần mềm.

Report, quản lý, verify bug, tái hiện bug

Thực hiện kiểm tra trên các nền tảng: Adroid, iOS, Web, API

Trao đổi với các KH/ đối tác/ các thành viên trong dự án để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, hỗ trợ KH thực hiện test UAT/ goilve sản phẩm. Tổng hợp các yêu cầu và chức năng trong suốt quá trình để hoàn thiện sản phẩm

Yêu Cầu Công Việc

Học vấn:

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành CNTT, Toán tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Điện tử viễn thông, tài chính... hoặc trái ngành nhưng đã có kinh nghiệm, học khóa tester

Kinh nghiệm:

Có kinh nghiểm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực quản lý đảm bảo chất lượng, kinh nghiệm kiểm thử phần mềm

Có khả năng/kinh nghiệm lập Test Plan và thiết kế các Test Case, Test Data

Có kinh nghiệm phân tích và làm rõ yêu cầu dự án

Đọc hiểu các tài liệu mô tả và phân tích yêu cầu, tài liệu thiết kế

Thực hiện phân tích và báo cáo tiến độ dự án

Có Kiến thức cơ bản cơ sở dữ liệu SQL, API

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc nhóm tốt

Kỹ năng phân tích, nhận định và đánh giá

Cẩn thận, chủ động, sáng tạo trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập

Có khả năng tiếp thu tốt các công nghệ mới

Sáng tạo, đọc hiểu nghiệp vụ mới nhanh

Quyền Lợi

Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế

Phụ cấp ăn trưa

Phụ cấp gửi xe

Phụ cấp điện thoại/đi lại (tùy và từng vị trí)

Thưởng quý/năm (theo tình hình kinh doanh của Công ty)

Thưởng lễ tết, cuối năm

Thưởng tháng lương 13 +++

Tham gia BHXH, BHYT

Teambuilding, happy ours, du lịch nghỉ dưỡng...

Được làm việc đúng chuyên môn sở trường, hợp tác với các cộng sự/quản lý nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực

Được đào tạo trực tiếp nâng cao/bổ sung các kiến thức về ngành nghề

Đánh giá năng lực, xét tăng lương/thưởng theo quy định của Công ty

Năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Trang bị các công cụ/dụng cụ mới nhất, phù hợp cho từng vị trí công việc

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7 - chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển

