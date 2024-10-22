Tuyển Quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi kế hoạch của Phòng/ban. Kiểm tra chất lượng hàng nhập-xuất theo yêu cầu của Phòng/Ban. Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: đảm bảo hàng nhập đúng Hợp đồng và hàng xuất được khách hàng chấp nhận; không khiếu nại. Cùng Thủ kho kiểm tra, bảo quản hàng hóa, xác định tình trạng chất lượng để tính hao hụt (định mức). Phối hợp lập hồ sơ, chứng từ hàng hóa kịp thời. Phối hợp Thủ kho sắp xếp hàng hóa hợp lý để đảm bảo xuất nhập. Theo dõi, đánh giá định mức hao hụt thực tế, tư vấn xử lý trong trường hợp cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm/Experiences: 5 năm kinh nghiệm QC hàng nông sản. Xử lý tình huống đối với hàng hóa lưu kho; Kỹ năng/Skills: Kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng làm việc nhóm Sắp xếp hàng hóa, công việc, sổ sách hợp lý Quan sát, phân tích, giải quyết tình huống Năng lực chuyên môn/Qualification: Kiến thức về tiêu chuẩn chất lượng, nhất là hàng nông sản. Kiến thức về các phương pháp kiểm tra chất lượng. Kiến thức thống kê.

Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh & thưởng kinh doanh hấp dẫn; Thưởng tháng lương thứ 13 và các gói lúc lợi đa dạng; Chính sách phúc lợi toàn diện cho cá nhân và gia đình; Chương trình đào tạo chuyên sâu (E-learning...); Môi trường làm việc toàn cầu (với gần 30 chi nhánh/Văn phòng đại diện), Văn phòng làm việc hạng A; Văn hóa làm việc đa dạng & hòa nhập (D&I)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất

