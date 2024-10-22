Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty CP Kinh doanh F88 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại Công ty CP Kinh doanh F88
- Hồ Chí Minh: 120 đường B2 An Lợi Đông tp Thủ Đức, Quận 2
Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm soát và đảm bảo chất lượng các quy trình, sản phẩm và dịch vụ tài chính của công ty
Phát triển và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn ngành tài chính
Thực hiện các đánh giá nội bộ và kiểm tra định kỳ để đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn
Phân tích dữ liệu chất lượng và báo cáo các xu hướng, vấn đề cho ban lãnh đạo
Điều tra các sự cố chất lượng và đề xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa
Hỗ trợ đào tạo nhân viên về các quy trình và tiêu chuẩn chất lượng
Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm/dịch vụ mới để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu chất lượng
Phối hợp với các bộ phận khác để cải tiến liên tục quy trình và chất lượng dịch vụ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về các quy định và tiêu chuẩn trong lĩnh vực tài chính
Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Chú ý đến chi tiết và có khả năng quản lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel
Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Được đào tạo chuyên sâu về quản lý chất lượng trong lĩnh vực tài chính
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được hưởng các chính sách phúc lợi khác của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
