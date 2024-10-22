Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty CP Kinh doanh F88 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 120 đường B2 An Lợi Đông tp Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát và đảm bảo chất lượng các quy trình, sản phẩm và dịch vụ tài chính của công ty Phát triển và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn ngành tài chính Thực hiện các đánh giá nội bộ và kiểm tra định kỳ để đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn Phân tích dữ liệu chất lượng và báo cáo các xu hướng, vấn đề cho ban lãnh đạo Điều tra các sự cố chất lượng và đề xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa Hỗ trợ đào tạo nhân viên về các quy trình và tiêu chuẩn chất lượng Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm/dịch vụ mới để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu chất lượng Phối hợp với các bộ phận khác để cải tiến liên tục quy trình và chất lượng dịch vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về các quy định và tiêu chuẩn trong lĩnh vực tài chính Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo tốt Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt Chú ý đến chi tiết và có khả năng quản lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel

Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Được đào tạo chuyên sâu về quản lý chất lượng trong lĩnh vực tài chính Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Được hưởng các chính sách phúc lợi khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.