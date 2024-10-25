Tuyển Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 222

- 226 Hoàng Hoa Thám, phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật chính liên quan đến Sản phẩm được phân công tại Call Center. Giám sát, đánh giá cuộc gọi đến, cuộc gọi đi và các phương thức liên lạc khác bao gồm chat, email, đảm bảo mọi thông tin sẽ được nhân viên Call center chuyển đến khách hàng một cách chính xác. Cập nhật kiến thức, quy trình cho các đại lý Call Center, đào tạo người mới và các đại lý hiện tại, đảm bảo tư vấn chất lượng về sản phẩm/dịch vụ. Coaching Agent khi có vấn đề về kiến thức, quy trình, thái độ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Tham gia thiết kế các định dạng giám sát cuộc gọi và tiêu chuẩn chất lượng. Điều phối và tạo điều kiện cho các buổi hiệu chỉnh cuộc gọi cho các đại lý của trung tâm cuộc gọi. Cung cấp phản hồi cho các trưởng nhóm và người quản lý. Chịu trách nhiệm giải quyết các yêu cầu của khách hàng và tìm ra giải pháp tốt nhất để cung cấp cho các nhân viên Call center để giải đáp cho khách hàng. Lập kế hoạch đào tạo/làm mới để nâng cao chất lượng hàng tuần, hàng tháng. Hiểu và tuân thủ yêu cầu của công việc, đảm bảo kiến thức chuyên môn được truyền đạt chính xác đến Call center Agent, phối hợp với Team Leader để đảm bảo chỉ tiêu KPI của Call center. Giám sát tất cả các thông tin/quy trình mới của tất cả các sản phẩm từ khách hàng, tương tác/phối hợp với chuyên gia đào tạo khách hàng để đảm bảo thông tin được cập nhật kịp thời, nhanh chóng và chính xác tới các đại lý Call center cũng như giúp các đại lý hỗ trợ khách hàng hiệu quả để tăng sự hài lòng của họ. Xây dựng quy trình nội bộ xử lý sản phẩm được phân công hoặc thiết kế tài liệu đào tạo chuyên sâu theo yêu cầu. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng nhóm (tùy theo tình hình khối lượng công việc tại từng thời điểm) cũng như làm việc cùng các nhân viên khác để đóng góp cho sự phát triển của dự án.
Thời gian làm việc: Xoay ca 8 tiếng/ ngày (8h-17h, 11h-20h), nghỉ 1 ngày bất kì trong tuần.
ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: Tòa nhà Tân Tùng Dương 222 - 226 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm đào tạo và đánh giá chất lượng. Có kiến thức tốt và nhạy bén trong công việc cũng như làm việc tốt dưới áp lực cao. Biết lắng nghe, sẵn sàng học hỏi cái mới, đưa ra cách giải quyết vấn đề, sáng tạo trong giải quyết vấn đề khó, tỉ mỉ trong công việc. Kỹ năng đào tạo, thuyết trình và giao tiếp tốt. Có khả năng sắp xếp và quản lý công việc tốt. Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Thành thạo các kỹ năng Microsoft office, Excel, Power point từ cơ bản đến nâng cao.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Trao đổi trực tiếp khi tham gia phỏng vấn Kí HĐLĐ sau 2 tháng thử việc. Nghỉ 14 ngày phép/năm. Tăng lương định kỳ. Lương thưởng tháng 13. Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo luật định. Tham gia bảo hiểm Bảo Việt Khám sức khỏe định kỳ năm, du lịch, các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác của dự án,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 222-226 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

