Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty CP An ninh mạng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng M, Tòa nhà N01A Golden land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi kế hoạch dự án, triển khai và kiểm soát công tác thực hiện theo sự phân công của Quản lý dự án.

Đánh giá, phân tích tiến độ, chất lượng dự án theo yêu cầu và báo cáo cho Quản lý dự án.

Thực hiện, đảm nhận triển khai dự án từ lúc kí kết hợp đồng cho tới khi nghiệm thu theo sự phân công của Quản lý dự án.

Phối hợp với các phòng ban và các bên liên quan để chuẩn bị các nguồn lực, tài nguyên cần thiết phục vụ cho việc triển khai dự án hiệu quả.

Thư kí cuộc họp, ghi biên bản và tóm tắt các nội dung trong các cuộc họp với khách hàng và trong nội bộ.

Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí triển khai dự án các dự án CNTT cho khối khách hàng Chính phủ, Nhà nước, doanh nghiệp vừa.

Có nền tảng về các phương pháp quản lý dự án như PMI, Agile

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về An toàn thông tin, bảo mật an toàn thông tin.

Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả, tư duy logic

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt

Khả năng xử lý tình huống linh hoạt

Tại Công ty CP An ninh mạng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc hưởng 100% lương. Thu nhập HẤP DẪN thỏa thuận theo năng lực.

Review lương 2 lần/năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn ở các mảng công việc còn thiếu trong yêu cầu. Được hỗ trợ kinh phí tham gia các khoá học đào tạo về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, chứng chỉ cần thiết cho công việc.

Thưởng quý, thưởng cuối năm, thưởng dự án, thưởng thâm niên, thưởng tất cả các ngày lễ, tết; thưởng giới thiệu ứng viên nội bộ, thưởng thâm niên làm việc; ...

Thưởng ESOP cho nhân viên và quản lý xuất sắc vào cuối năm.

12 ngày phép năm + 1 ngày nghỉ vào ngày sinh nhật. Mỗi năm thâm niên được tăng thêm 1 ngày nghỉ phép.

Được hưởng BHYT, BHXH theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành, gói khám sức khỏe 5 sao.

Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ...;

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Thời gian làm việc linh hoạt; từ T2 – T6; nghỉ T7,CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP An ninh mạng Việt Nam

