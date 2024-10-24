Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN ThànhĐô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN ThànhĐô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN ThànhĐô
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN ThànhĐô

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN ThànhĐô

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 128B Phan Đăng Lưu Phường 03 , Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm triển khai bán sản phẩm cho vay có tài sản bảo đảm là bất động sản và ô tô, tài khoản; (ii) Đảm bảo các hoạt động bán hàng tuân thủ theo quy định VIB và pháp luật. Tư vấn và các sản phẩm cho vay có tài sản bảo đảm là bất động sản và ô tô; Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng; Ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro trong hoạt động bán hàng; Đảm bảo đạt sự hài lòng của Khách hàng về chất lượng, hiệu quả dịch vụ và thái độ phục vụ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
Chịu trách nhiệm triển khai bán sản phẩm cho vay có tài sản bảo đảm là bất động sản và ô tô, tài khoản; (ii) Đảm bảo các hoạt động bán hàng tuân thủ theo quy định VIB và pháp luật.
Tư vấn và các sản phẩm cho vay có tài sản bảo đảm là bất động sản và ô tô;
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng;
Ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro trong hoạt động bán hàng;
Đảm bảo đạt sự hài lòng của Khách hàng về chất lượng, hiệu quả dịch vụ và thái độ phục vụ;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại Học - Cao Đẳng chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế; Tối thiểu 1 năm (Chuyên viên), 2-3 năm (Chuyên viên cao cấp) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh ô tô và bất động sản Kĩ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn Yêu thích làm việc với khách hàng Có đam mê làm việc trong ngành Tài chính - Ngân hàng
Đại Học - Cao Đẳng chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế;
Tối thiểu 1 năm (Chuyên viên), 2-3 năm (Chuyên viên cao cấp) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh ô tô và bất động sản
Kĩ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn
Yêu thích làm việc với khách hàng
Có đam mê làm việc trong ngành Tài chính - Ngân hàng

Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN ThànhĐô Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 15-30 triệu/tháng - không giới hạn theo kết quả kinh doanh, thưởng tết hấp dẫn Lộ trình đào tạo chuyên sâu giúp bạn phát triển nhanh chóng trong ngành tài chính, cùng cơ hội thăng tiến rõ ràng. Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, luôn sẵn sàng hỗ trợ để bạn phát huy tối đa khả năng. Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân qua dự án làm việc trực tiếp với khách hàng tiểu thương. Được tham gia các chương trình phúc lợi ưu đãi của VIB, từ bảo hiểm sức khoẻ đến các hoạt động teambuilding, gắn kết đội ngũ.
Thu nhập hấp dẫn từ 15-30 triệu/tháng - không giới hạn theo kết quả kinh doanh, thưởng tết hấp dẫn
Lộ trình đào tạo chuyên sâu giúp bạn phát triển nhanh chóng trong ngành tài chính, cùng cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, luôn sẵn sàng hỗ trợ để bạn phát huy tối đa khả năng.
Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân qua dự án làm việc trực tiếp với khách hàng tiểu thương.
Được tham gia các chương trình phúc lợi ưu đãi của VIB, từ bảo hiểm sức khoẻ đến các hoạt động teambuilding, gắn kết đội ngũ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN ThànhĐô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN ThànhĐô

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN ThànhĐô

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 128B Đ. Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

