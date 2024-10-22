Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 128B Phan Đăng Lưu Phường 03 , Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm triển khai bán sản phẩm cho vay có tài sản bảo đảm là bất động sản và ô tô, tài khoản; (ii) Đảm bảo các hoạt động bán hàng tuân thủ theo quy định VIB và pháp luật. Tư vấn và các sản phẩm cho vay có tài sản bảo đảm là bất động sản và ô tô; Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng; Ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro trong hoạt động bán hàng; Đảm bảo đạt sự hài lòng của Khách hàng về chất lượng, hiệu quả dịch vụ và thái độ phục vụ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Chịu trách nhiệm triển khai bán sản phẩm cho vay có tài sản bảo đảm là bất động sản và ô tô, tài khoản; (ii) Đảm bảo các hoạt động bán hàng tuân thủ theo quy định VIB và pháp luật.

Tư vấn và các sản phẩm cho vay có tài sản bảo đảm là bất động sản và ô tô;

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng;

Ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro trong hoạt động bán hàng;

Đảm bảo đạt sự hài lòng của Khách hàng về chất lượng, hiệu quả dịch vụ và thái độ phục vụ;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại Học - Cao Đẳng chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế; Tối thiểu 1 năm (Chuyên viên), 2-3 năm (Chuyên viên cao cấp) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh ô tô và bất động sản Kĩ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn Yêu thích làm việc với khách hàng Có đam mê làm việc trong ngành Tài chính - Ngân hàng

Đại Học - Cao Đẳng chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế;

Tối thiểu 1 năm (Chuyên viên), 2-3 năm (Chuyên viên cao cấp) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh ô tô và bất động sản

Kĩ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn

Yêu thích làm việc với khách hàng

Có đam mê làm việc trong ngành Tài chính - Ngân hàng

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 15-30 triệu/tháng - không giới hạn theo kết quả kinh doanh, thưởng tết hấp dẫn Lộ trình đào tạo chuyên sâu giúp bạn phát triển nhanh chóng trong ngành tài chính, cùng cơ hội thăng tiến rõ ràng. Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, luôn sẵn sàng hỗ trợ để bạn phát huy tối đa khả năng. Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân qua dự án làm việc trực tiếp với khách hàng tiểu thương. Được tham gia các chương trình phúc lợi ưu đãi của VIB, từ bảo hiểm sức khoẻ đến các hoạt động teambuilding, gắn kết đội ngũ.

Thu nhập hấp dẫn từ 15-30 triệu/tháng - không giới hạn theo kết quả kinh doanh, thưởng tết hấp dẫn

Lộ trình đào tạo chuyên sâu giúp bạn phát triển nhanh chóng trong ngành tài chính, cùng cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, luôn sẵn sàng hỗ trợ để bạn phát huy tối đa khả năng.

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân qua dự án làm việc trực tiếp với khách hàng tiểu thương.

Được tham gia các chương trình phúc lợi ưu đãi của VIB, từ bảo hiểm sức khoẻ đến các hoạt động teambuilding, gắn kết đội ngũ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin