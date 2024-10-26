Tuyển Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng thu nhập 20 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 26 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, các đối tác kinh doanh và các bên liên quan để thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm phát triển thị trường, duy trì cơ sở khách hàng hiện hữu và mở rộng mạng lưới khách hàng cho hoạt động kinh doanh của Khối NHBL; Thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Khối NHBL đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao; Xác minh, tìm hiểu thông tin khách hàng, lập tờ trình và hoàn thiện các hồ sơ tín dụng liên quan đồng thời trình các cấp thẩm định, phê duyệt theo quy định của VIB; Kiểm tra và giám sát các khoản vay sau giải ngân, quản lý và theo dõi việc nhắc nợ, thu hồi nợ của khách hàng để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững; Tham gia các cuộc họp bán hàng và dịch vụ (SSM), các chương trình đào tạo để nâng cao năng suất, hiệu quả bán hàng và nâng cao năng lực cho cá nhân; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính; Tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực thế chấp, thẩm định cho vay và phát triển khách hàng; Am hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh bán lẻ của ngân hàng và môi trường kinh doanh bán lẻ của địa phương; Am hiểu sản phẩm dịch vụ ngân hàng và kiến thức tín dụng tốt; Có khả năng ứng dụng mô hình bán hàng và dịch vụ mới; Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và bán hàng tốt; Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao; Kỹ năng tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10 triêu - 20 triệu/tháng tùy thuộc năng lực & Lương kinh doanh (bonus, incentive) hấp dẫn, không giới hạn thu nhập Ký HĐLĐ chính thức với VIB Chế độ BHXH full 100% Ngày phép 15 ngày/năm & ngày lễ theo quy định luật lao động Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc Lộ trình thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 288A An Dương Vương, Phường 4, Quận 5

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

