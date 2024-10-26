Tuyển Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Trico 548 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Là cầu nối giữa Khách hàng, đối tác cung cấp dịch vụ với Bộ phận của Công ty, là bộ phận rà soát bước đầu, để thu thập chuẩn bị chứng từ liên quan đến hồ sơ thanh toán cho đối tác, khách hàng đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Xây dựng, kiểm soát ngân sách, các chi phí thanh toán cho đối tác/nội bộ

- Đàm phán với đối tác đảm bảo đem lại lợi ích tốt nhất cho công ty

- Phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm soát rủi ro trong quá trình vận hành hệ thống

- Rà soát, đối soát và thực hiện thanh toán đúng, đủ cho đối tác/nội bộ theo quy định và Hợp đồng

- Kiểm soát tài sản sản của bộ phận

- Đối soát, thanh toán với đối tác là chủ mặt bằng, nhà cung cấp điện, internet và dịch vụ khác.

- Kiểm soát tình trạng hợp đồng, phối hợp với các bộ phận chuyên môn để rà soát đảm bảo tính hợp lệ trong hiệu lực hợp đồng của hồ sơ thanh toán

- Cung cấp thông tin, báo cáo theo yêu cầu của BLĐ

- Thực hiện các công việc hành chính theo sự phân công

- Các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị/ kế toán

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương tự là một lợi thế

- Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán/kiểm soát thống kê số liệu/đối soát nội dung Hợp đồng & DV CSKH tại các công ty thuộc lĩnh vực KD bán lẻ/Công nghệ - Sản xuất

- Có kinh nghiệm trong việc giao tiếp, đàm phán với khách hàng/đối tác hợp tác

- Có kinh nghiệm quản lý dữ liệu, giám sát việc thực hiện đối soát: Đối soát theo yêu cầu phát sinh, theo tiến độ đối soát định kỳ, kiểm soát quy trình thực hiện đối soát

- Tinh thần trách nhiệm cao, dám dấn thân, quyết liệt, khẩn trương - thể hiện bản lĩnh và sự chủ động trong công viêc.

- Nắm vững nghiệp vụ đối soát và thanh quyết toán, kiến thức kế toán liên quan

- Thành thục Office (Excel, word...)

- Tư duy logic, nhanh nhạy trong công việc

- Kỹ năng lắng nghe, phân tích, xử lý tình huống

- Kỹ năng đàm phán & thuyết phục

Tại Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương CB + Phụ cấp ăn trưa + Phụ cấp xăng xe + Phụ cấp Điện thoại

- Chế độ tham gia BHXH đầy đủ

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định, chính sách của công ty.

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Được định hướng nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin