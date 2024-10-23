Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp xây dựng, triển khai hệ thống Mã thống kê, hệ thống CSDL (data), thông tin kinh tế/ngành nghề làm cơ sở cho việc giám sát, đo lường rủi ro tín dụng

Trực tiếp xây dựng, triển khai các Mô hình, phương pháp đo lường rủi ro tín dụng (xếp hạng, phân loại, định mức ...)

Trực tiếp việc giám sát, cảnh báo và lập các Báo cáo quản lý rủi ro tín dụng (tuần, tháng, năm), trên cơ sở tổng hợp, phân tích các số liệu, thông tin đã thu thập, thống kê nêu trên.

Trực tiếp xây dựng, triển khai các Giới hạn (limit, cơ cấu ...) rủi ro tín dụng

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

Trình độ Tin học: thành thạo vi tính văn phòng.

Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Cấp độ C hoặc tương đương.

Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

• Được đào tạo các kiến thức căn bản và huấn luyện chuyên sâu.

• Lương, thưởng cạnh tranh, tùy theo khả năng và kinh nghiệm/ Thưởng tết

• Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động và công ty.

• Tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của pháp luật.

• Hưởng các chế độ ưu đãi khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

