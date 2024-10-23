Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Tư vấn/Phân tích chuyên môn

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp xây dựng, triển khai hệ thống Mã thống kê, hệ thống CSDL (data), thông tin kinh tế/ngành nghề làm cơ sở cho việc giám sát, đo lường rủi ro tín dụng
Trực tiếp xây dựng, triển khai các Mô hình, phương pháp đo lường rủi ro tín dụng (xếp hạng, phân loại, định mức ...)
Trực tiếp việc giám sát, cảnh báo và lập các Báo cáo quản lý rủi ro tín dụng (tuần, tháng, năm), trên cơ sở tổng hợp, phân tích các số liệu, thông tin đã thu thập, thống kê nêu trên.
Trực tiếp xây dựng, triển khai các Giới hạn (limit, cơ cấu ...) rủi ro tín dụng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
Trình độ Tin học: thành thạo vi tính văn phòng.
Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Cấp độ C hoặc tương đương.
Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
• Được đào tạo các kiến thức căn bản và huấn luyện chuyên sâu.
• Lương, thưởng cạnh tranh, tùy theo khả năng và kinh nghiệm/ Thưởng tết
• Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động và công ty.
• Tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của pháp luật.
• Hưởng các chế độ ưu đãi khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-quan-ly-rui-ro-tin-dung-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job222277
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LABTECK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LABTECK
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ THỂ THAO VJD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ THỂ THAO VJD
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tiếng Trung Doanh Nghiệp Tư Nhân Yiyi Team làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Doanh Nghiệp Tư Nhân Yiyi Team
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Amazing Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Amazing Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Virbac Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Virbac Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Truyền Thông Ong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công Ty TNHH Truyền Thông Ong
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Manager Virtuos Studios In Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Virtuos Studios In Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc sản xuất Alliance Construction & Fine Furniture làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Alliance Construction & Fine Furniture
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH M.O.I Cosmetics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD Công Ty TNHH M.O.I Cosmetics
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH TM Trung Minh Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH TM Trung Minh Thành
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Thiết Bị TAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thiết Bị TAT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Việt Hạ Chí - Cửa Hàng Nhật Bản Hachi Hachi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 450 USD Công Ty TNHH Việt Hạ Chí - Cửa Hàng Nhật Bản Hachi Hachi
400 - 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Seamless Outsourcing (Superaa Myoutsource Vietnam Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 500 USD Seamless Outsourcing (Superaa Myoutsource Vietnam Ltd)
400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Alliance Construction & Fine Furniture Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Alliance Construction & Fine Furniture Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường Showa Gloves Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Showa Gloves Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VIỆT TỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VIỆT TỐC
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Corèle V. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH Corèle V.
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Trì F24 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Trì F24
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiểm Định Dầu Khí Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiểm Định Dầu Khí Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu JobsGO Recruit
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm