Tuyển Điện tử/Phần cứng Trung Tâm Internet Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 26 Triệu

Trung Tâm Internet Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Trung Tâm Internet Việt Nam

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Trung Tâm Internet Việt Nam

Mức lương
10 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đường số 20, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 10 - 26 Triệu

Quản trị hệ thống/ứng dụng CNTT (ảo hoá/cloud, SAN/Backup, DNS, AD/Email, máy chủ, ứng dụng). Vận hành, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và an toàn. Ứng cứu, xử lý sự cố. Báo cáo, đánh giá định kỳ/đột xuất về hệ thống. Nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế,triển khai hệ thống & nâng cấp, tối ưu hệ thống. Xây dựng quy trình, chính sách áp dụng cho hệ thống. Quản lý chất lượng, hồ sơ tài liệu, tài sản hệ thống.
Với Mức Lương 10 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ĐTVT, CNTT. Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh. Có kiến thức về hệ điều hành Unix/Linux, Windows; Có kiến thức một trong số các ứng dụng: ảo hóa/cloud, SAN/Backup, DNS, AD/Email, ứng dụng CNTT. Có khả năng tổng hợp, nghiên cứu chuyên sâu về các dịch vụ/ứng dụng CNTT. Làm việc độc lập/làm việc nhóm. Sáng tạo, năng động, trách nhiệm, chịu áp lực công việc cao. Ưu tiên có kinh nghiệm; có chứng chỉ quốc tế về Unix/Linux/Windows, ảo hóa/cloud; SAN/Backup; Microsoft, DNS, ...
Tại Trung Tâm Internet Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 VND- 26.000.000 VND Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, hiện đại. Đồng nghiệp cầu tiến, hỗ trợ, chia sẻ cởi mở trong công việc. Thu nhập hấp dẫn, thưởng theo năng lực, đánh giá tăng lương 6 tháng/lần dựa vào kết quả thực tế. Cơ hội phát triển cá nhân, có môi trường học tập, mở rộng kiến thức, có lộ trình thăng tiến cho từng nhân viên. Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới; làm việc trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu về Internet trong nước, quốc tế. Cơ hội tham gia đào tạo chuyên sâu, hội nghị, hội thảo trong nước, quốc tế. Chế độ phúc lợi: lễ tết, cưới hỏi, ốm đau, sinh nhật, nghỉ mát, bảo hiểm sức khỏe.... Được hưởng các khoản phụ cấp, điện thoại, đi lại, công tác... theo yêu cầu công việc. Thời gian làm việc: 8h00- 17h00 từ Thứ 2- Thứ 6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Internet Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Internet Việt Nam

Trung Tâm Internet Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tầng 24, Tòa nhà VNTA, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP.Hà Nội Hồ Chí Minh: Lô U15B-17A, đường số 20, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM Đà Nẵng: Lô 21, đường số 7, Khu công nghiệp An Đồn, Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

