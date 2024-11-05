Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2, Ngõ 479 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin

- Hỗ trợ, hướng dẫn người dùng (qua điện thoại/ email), xử lý sự cố liên quan đến IT.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc quản trị, vận hành, xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống máy chủ của công ty (AD, SCCM, Hyper-V, Fire-wall...etc)

- Lên giải pháp, triển khai Cài đặt/Nâng cấp/Cập nhật hệ thống máy chủ (Server, storage phần cứng, phần mềm).

- Hỗ trợ các kỹ sư khác trong việc bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị IT trong công ty

- Hỗ trợ kiểm kê, quản lý tài sản trong công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh, Kiến thức tốt về Mạng máy tính, Có chứng chỉ CCNA, CCNP (là một lợi thế)

- Yêu cầu kinh nghiệm: >2 năm

- Sáng tạo năng động, nhanh nhẹn, và có ý thức học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực công việc cao.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Ứng viên được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở;

- Cơ hội thăng tiến và khẳng định bản thân;

- Được đóng đầy đủ BHXH và được hưởng chế độ chăm lo đời sống tinh thần phong phú.

