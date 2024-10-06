Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Cấp phát, cài đặt và quản trị vận hành máy chủ cho công ty và dự án Phối hợp với dự án triển khai các dịch vụ phần mềm lên máy chủ theo yêu cầu Thực hiện giám sát, vận hành, xử lý sự cố phát sinh và bảo trì định kỳ, đảm bảo các dịch vụ vận hành thông suốt. Hỗ trợ cung cấp các tài nguyên nội bộ khác theo yêu cầu Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Cấp phát, cài đặt và quản trị vận hành máy chủ cho công ty và dự án

Phối hợp với dự án triển khai các dịch vụ phần mềm lên máy chủ theo yêu cầu

Thực hiện giám sát, vận hành, xử lý sự cố phát sinh và bảo trì định kỳ, đảm bảo các dịch vụ vận hành thông suốt.

Hỗ trợ cung cấp các tài nguyên nội bộ khác theo yêu cầu

Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chính quy chuyên ngành CNTT, Điện tử Viễn thông hoặc tương đương Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống máy chủ, máy chủ ảo hóa với hệ điều hành Windows, Linux. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về LPI, CCNA hoặc tương đương. Có khả năng phối hợp nhóm tốt, chịu được áp lực, trung thực, nhiệt tình và sáng tạo trong công việc

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chính quy chuyên ngành CNTT, Điện tử Viễn thông hoặc tương đương

Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống máy chủ, máy chủ ảo hóa với hệ điều hành Windows, Linux.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về LPI, CCNA hoặc tương đương.

Có khả năng phối hợp nhóm tốt, chịu được áp lực, trung thực, nhiệt tình và sáng tạo trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc lý tưởng, được tôn trọng:

Được làm việc trong một môi trường đạt được tiêu chuẩn cao về sự hài lòng của nhân viên. OmiGroup tự hào ghi danh “Nơi làm việc xuất sắc Great Place to Work tại Việt Nam”. Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45). Chính sách làm việc remote linh hoạt lên tới 24 ngày/năm. Chính sách đăng ký OT linh hoạt: OT remote và OT offline. Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương lên tới 12 ngày trong năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động. Văn phòng làm việc hạng A, không gian làm việc mở, khu pantry miễn phí đồ uống. No Dresscode: trang phục đi làm thoải mái, tôn trọng cá nhân.

Được làm việc trong một môi trường đạt được tiêu chuẩn cao về sự hài lòng của nhân viên. OmiGroup tự hào ghi danh “Nơi làm việc xuất sắc Great Place to Work tại Việt Nam”.

Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45).

Chính sách làm việc remote linh hoạt lên tới 24 ngày/năm.

Chính sách đăng ký OT linh hoạt: OT remote và OT offline.

Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương lên tới 12 ngày trong năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động.

Văn phòng làm việc hạng A, không gian làm việc mở, khu pantry miễn phí đồ uống.

No Dresscode: trang phục đi làm thoải mái, tôn trọng cá nhân.

Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:

Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm. Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí như: Leader, Manager...

Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm.

Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí như: Leader, Manager...

Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:

Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường. Thưởng nóng, thưởng lễ tết, thưởng dự án, lương tháng 13. Xét tăng lương/thăng chức hàng năm. Trợ cấp tiếng Nhật 12 tháng liên tục lên tới 5.000.000 VNĐ/tháng. Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 18 tháng. Bảo hiểm sức khỏe PVI miễn phí theo chính sách Omizen Care. Tủ thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Văn phòng làm việc. Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước. Được tham gia các CLB để nâng cao sức khỏe, tinh thần: CLB Bóng đá, CLB Cầu lông, CLB Yoga,... Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý/năm.

Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.

Thưởng nóng, thưởng lễ tết, thưởng dự án, lương tháng 13.

Xét tăng lương/thăng chức hàng năm.

Trợ cấp tiếng Nhật 12 tháng liên tục lên tới 5.000.000 VNĐ/tháng.

Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 18 tháng.

Bảo hiểm sức khỏe PVI miễn phí theo chính sách Omizen Care.

Tủ thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Văn phòng làm việc.

Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.

Được tham gia các CLB để nâng cao sức khỏe, tinh thần: CLB Bóng đá, CLB Cầu lông, CLB Yoga,...

Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý/năm.

Nhận Hồ sơ bằng Ngôn ngữ: Tiếng Anh/Tiếng Việt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin