Tuyển Công nghệ cao Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

Công nghệ cao

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

Mức lương
Đến 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà TASCO BUILDING HH2, 2 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương Đến 1 USD

Tham gia trực tiếp quản trị, cấu hình và vận hành hạ tầng Hệ điều hành Unix/Linux, Vmware/Hyper-V, Windows server... Triển khai các phương án backup, HA, cân bằng tải cho các hệ thống máy chủ Unix/Linux, Vmware/Hyper-V/ IBM PowerVM, Windows ... Cài đặt, quản trị vận hành và giám sát hoạt động của hệ thống sao lưu và khôi phục dữ liệu. (3PAR, StorageOnce); Theo dõi, giám sát hoạt động, hiệu năng, tài nguyên của các hệ thống và cảnh báo sự cố hoặc dấu hiệu bất thường qua email, SMS. Thực hiện bảo trì, cập nhật bản vá bảo mật định kỳ hoặc khi cần thiết, nâng cấp phiên bản cho các hệ điều hành, ứng dụng nền tảng và các ứng dụng khác. Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tính sẵn sàng của các hệ thống máy chủ, lưu trữ, Xây dựng qui trình, qui định về vận hành giám sát, đảm bảo việc tối ưu sử dụng tài nguyên hệ thống; Tham gia xây dựng danh mục các dịch vụ CNTT và bản cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) cho các dịch vụ CNTT cung cấp; Giám sát, xử lý sự cố với các hệ thống quản trị, đảm bảo cam kết về hoạt động (OLA) và dịch vụ (SLA) của hệ thống.
Tham gia trực tiếp quản trị, cấu hình và vận hành hạ tầng Hệ điều hành Unix/Linux, Vmware/Hyper-V, Windows server...
Triển khai các phương án backup, HA, cân bằng tải cho các hệ thống máy chủ Unix/Linux, Vmware/Hyper-V/ IBM PowerVM, Windows ...
Cài đặt, quản trị vận hành và giám sát hoạt động của hệ thống sao lưu và khôi phục dữ liệu. (3PAR, StorageOnce);
Theo dõi, giám sát hoạt động, hiệu năng, tài nguyên của các hệ thống và cảnh báo sự cố hoặc dấu hiệu bất thường qua email, SMS.
Thực hiện bảo trì, cập nhật bản vá bảo mật định kỳ hoặc khi cần thiết, nâng cấp phiên bản cho các hệ điều hành, ứng dụng nền tảng và các ứng dụng khác.
Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tính sẵn sàng của các hệ thống máy chủ, lưu trữ,
Xây dựng qui trình, qui định về vận hành giám sát, đảm bảo việc tối ưu sử dụng tài nguyên hệ thống;
Tham gia xây dựng danh mục các dịch vụ CNTT và bản cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) cho các dịch vụ CNTT cung cấp;
Giám sát, xử lý sự cố với các hệ thống quản trị, đảm bảo cam kết về hoạt động (OLA) và dịch vụ (SLA) của hệ thống.

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường: Đại Học Bách Khoa, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, HV Kỹ Thuật Mật Mã, Đại Học Quốc Gia....chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông, khoa học máy tính....và các chuyên ngành liên quan khác. Có kiến thức tốt và kinh nghiệm triển khai, quản trị, vận hành các hệ thống máy chủ sử dụng hệ điều hành Unix/Linux,Vmware/Hyper-V/ IBM PowerVM, Windows server, Storage...và các bô hình backup, Cluster cho hệ thống máy chủ Có kinh nghiệm xây dựng các hệ thống High Availability trên nền OS Linux/Unix, Windows, Oracle, SQL... Có kinh nghiệm về triển khai các giải pháp giám sát hiệu năng của hệ thống như Nagios, cacti, zabbix Có kỹ năng về lập trình hệ thống (bash script PHP, BASH, Perl, Python) Chủ động trong công việc bảo mật: cập nhật, tối ưu hệ thống đang quản lý Ưu tiên có các chứng chỉ quốc tế: Linux-LPIC, Vmware-VCP, IBM, HP.. Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp các trường: Đại Học Bách Khoa, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, HV Kỹ Thuật Mật Mã, Đại Học Quốc Gia....chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông, khoa học máy tính....và các chuyên ngành liên quan khác.
Có kiến thức tốt và kinh nghiệm triển khai, quản trị, vận hành các hệ thống máy chủ sử dụng hệ điều hành Unix/Linux,Vmware/Hyper-V/ IBM PowerVM, Windows server, Storage...và các bô hình backup, Cluster cho hệ thống máy chủ
Có kinh nghiệm xây dựng các hệ thống High Availability trên nền OS Linux/Unix, Windows, Oracle, SQL...
Có kinh nghiệm về triển khai các giải pháp giám sát hiệu năng của hệ thống như Nagios, cacti, zabbix
Có kỹ năng về lập trình hệ thống (bash script PHP, BASH, Perl, Python)
Chủ động trong công việc bảo mật: cập nhật, tối ưu hệ thống đang quản lý
Ưu tiên có các chứng chỉ quốc tế: Linux-LPIC, Vmware-VCP, IBM, HP..
Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP - Mức lương: lên tới 1800$ - Gói thu nhập 14-16 tháng lương/ năm - Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/ năm hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc BẢO HIỂM VÀ CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI - Chế độ Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người nhà - Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần - Du lịch, Teambuilding/ dã ngoại định kỳ hàng năm - Chế độ mừng sinh con, quà nhân ngày Lễ/ Tết, quà ngày truyền thống và các chế độ phúc lợi khác
THU NHẬP
$
BẢO HIỂM VÀ CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI
CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO - Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực hiện công việc, kỹ năng mềm và thi các chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí tại Công ty - Được tham gia các chương trình đào tạo trước khi bắt đầu công việc và trong quá trình làm việc theo yêu cầu công việc - Chính sách phát triển, thăng tiến có lộ trình theo từng vị trí, từng phòng ban - Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất: Cloud, Big data... MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB bóng đá, chạy bộ, yoga, gym... - Được trang bị laptop, các thiết bị công nghệ hiện đại trong quá trình làm việc - Môi trường làm việc hiện đại, năng động, khuyến khích tối đa sự sáng tạo của nhân viên - Văn phòng làm việc hạng A, không gian mở, tiêu chuẩn 5 sao
CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tasco building, số 2 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

