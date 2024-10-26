Tuyển Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mipec Tây Sơn, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Nhận diện rủi ro thị trường, phân tích và đưa ra các cảnh báo

- Xây dựng mô hình, công cụ đo lường rủi ro liên quan tới thị trường phái sinh hàng hoá

- Trực tiếp kiểm soát hạn mức, trạng thái danh mục của khách hàng và của Công ty thông qua các quy trình, công cụ kiểm soát rủi ro thị trường

- Tham giá xây dựng, hoàn thiện và cải tiến quy trình, công cụ quản trị rủi ro thị trường

- Thực hiện các báo cáo đo lường, kiểm soát rủi ro theo định kỳ và khi thị trường có những dấu hiệu xuất hiện rủi ro tiềm ẩn từ thị trường

- Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác của Công ty theo quy trình tổ chức công việc

- Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ liên quan tới công việc của đơn vị dưới sự giám sát của quản lý trực tiếp

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo trực tiếp phân công

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên là nam. Công việc làm việc theo ca (sáng, chiều, đêm) theo giờ giao dịch của thị trường quốc tế

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kinh tế/Tài chính hệ chính quy

- Ưu tiên người có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm tại các lĩnh vực có liên quan đến giao dịch tài chính, chứng khoán, đầu tư tài chính

- Thành thạo Ms Excel. Biết VBA, Python, SQL là một lợi thế

- Kỹ năng phân tích, đánh giá các loại rủi ro

- Kỹ năng làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập tốt

- Tư duy sáng tạo, logic, chịu được áp lực cao

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc cùng mô hình định lượng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH HÀNG HÓA TORNADO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10.000.000 – 15.000.000 + thưởng theo KPI kinh doanh của toàn Công ty

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn cần thiết để phục vụ cho công việc

- Được tiếp cận, cập nhật thông tin về các ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam như nông sản, kim loại, năng lượng. Đồng thời được làm việc với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa quốc tế từ Mỹ, Anh, Hồng Kông....

- Phát triển tiềm năng bản thân và có cơ hội thăng tiến trong công việc

- Tham gia các chương trình đào tạo miễn phí của Công cty và các hoạt động ngoại khóa bổ ích

- Ngoài ngày phép theo quy định, được nghỉ thêm ngày sinh nhật

- Chế độ lương thưởng và chế độ phúc lợi, nghỉ mát, khám sức khỏe, thẻ bảo hiểm sức khỏe, tham gia BHXH đầy đủ, nghỉ lễ, nghỉ tết... theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH HÀNG HÓA TORNADO

