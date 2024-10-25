Tuyển Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi và đề xuất cập nhật các tham số liên quan Quản trị rủi ro lên hệ thống. Đánh giá rủi ro liên quan đến hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý sản phẩm dịch vụ môi giới chứng khoán. Cảnh báo và theo dõi rủi ro với các lỗi phát sinh liên quan đến giao dịch, hệ thống. Theo dõi việc cấp tín dụng và sử dụng tín dụng để giao dịch hàng ngày của khách hàng để đảm bảo tuân thủ Theo dõi tình hình vay và cho vay giao dịch ký quỹ (margin) tại SBBS, cập nhật các thông tin liên quan đến các mã chứng khoán nằm trong danh sách giao dịch ký quỹ, đề xuất điều chỉnh tỷ lệ giao dịch ký quỹ dựa trên đánh giá rủi ro.. Giám sát việc thực hiện quy trình giải chấp và thu hồi nợ vay ký quỹ để đảm bảo thu hồi đúng và đủ Giám sát các nghiệp vụ liên quan như thanh toán, ứng trước tiền bán... Phối hợp với các phòng ban liên quan để thu thập dữ liệu hoàn thành các báo cáo. Tham gia xây dựng các quy trình liên quan tới hoạt động quản trị rủi ro cho nghiệp vụ môi giới và cho vay ký quỹ. Chịu trách nhiệm hoàn thành các báo cáo quản trị rủi ro định kỳ/ bất thường đến Ban Tổng Giám Đốc, đến các cơ quan chủ quản theo quy định nội bộ và của pháp luật Rà soát các quy trình đã được ban hành để yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung theo đúng tình hình thực tế hoạt động hoặc theo các quy định mới của cơ quan chức năng. Phối hợp với các bộ phận để xây dựng, đánh giá quy trình mới theo nhu cầu hoạt động của công ty. Tìm hiểu, theo dõi các vấn đề phát sinh và cùng với các bộ phận nghiệp vụ liên quan tìm giải pháp khắc phục hoặc điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật và chính sách của công ty Phối hợp với các phòng ban để Lập các loại báo cáo, bao gồm cả Báo cáo quản trị rủi ro cho các cơ quan quản lý. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số năm kinh nghiệm: Có ít nhất 01 kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Quản trị rủi ro trong công ty chứng khoán hoặc một ngân hàng. Bằng cấp tối thiểu: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên môn nghiệp vụ Chuyên môn : Am hiểu các quy định của pháp luật về lĩnh vực thị trường chứng khoán. Hiểu biết về sản phẩm cho vay ký quỹ. Nắm rõ với các quy định, chuẩn mực và hướng dẫn được ban hành bởi UBCKNN, HOSE, HNX, VSD, Ngân hàng Nhà nước, Bộ KH & ĐT và của công ty.

Chuyên môn : Am hiểu các quy định của pháp luật về lĩnh vực thị trường chứng khoán. Hiểu biết về sản phẩm cho vay ký quỹ. Nắm rõ với các quy định, chuẩn mực và hướng dẫn được ban hành bởi UBCKNN, HOSE, HNX, VSD, Ngân hàng Nhà nước, Bộ KH & ĐT và của công ty.

Tại Công ty Chứng khoán Saigonbank Berjaya Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định; Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc hỗ trợ và sáng tạo. Học về đầu tư từ các chuyên gia tài chính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Chứng khoán Saigonbank Berjaya

