Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty CP Du lịch Coxi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 256 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý và triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Google Ads với mục tiêu thu hút khách hàng quốc tế đến Việt Nam.

Phân tích thị trường, nghiên cứu hành vi người dùng và tối ưu hóa chiến dịch để đảm bảo hiệu quả cao nhất, tối ưu chi phí quảng cáo.

Theo dõi, đo lường và báo cáo hiệu quả chiến dịch thông qua các chỉ số như CPC, CTR, ROAS, và các KPIs khác.

Phát triển nội dung sáng tạo, hấp dẫn và phù hợp với thị hiếu của khách hàng quốc tế trên các nền tảng mạng xã hội.

Quản lý và mở rộng quảng cáo trên các nền tảng khác như Instagram, YouTube, TikTok, và các kênh mạng xã hội quốc tế.

Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ marketing và thiết kế để đảm bảo hình ảnh thương hiệu được truyền tải một cách đồng nhất và chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong việc chạy quảng cáo trên Facebook Ads và Google Ads.

Am hiểu về các công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics, Facebook Business Manager, và các công cụ theo dõi hiệu suất quảng cáo.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác như TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube. Ưu tiên người đã có kinh nghiệm chạy quảng cáo cho đối tượng khách ở các Quốc gia DNA, Châu Âu, Châu Mỹ

Ưu tiên người đã có kinh nghiệm chạy quảng cáo cho lĩnh vực du lịch với đối tượng khách hàng Quốc Tế

Kỹ năng phân tích số liệu và tối ưu chiến dịch mạnh mẽ.

Kỹ năng viết content và chỉnh sửa hình ảnh cơ bản để tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo.

Khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và linh hoạt.

Có tinh thần trách nhiệm, khả năng quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty CP Du lịch Coxi Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc và dự án.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và sáng tạo.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến rõ ràng.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng marketing và digital marketing chuyên sâu.

Chế độ đãi ngộ đầy đủ theo quy định của pháp luật và chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Du lịch Coxi

