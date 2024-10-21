Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 44

- 46

- 48

- 50 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Triển khai các chiến dịch quảng cáo, mục tiêu quảng cáo trên Facebook theo KPI từ Quản lý Lập kế hoạch, đề xuất, chỉnh sửa nội dung quảng cáo theo bảng KPI hằng tháng Theo dõi, tối ưu các chuyển đổi như: CPM, CPC, CPV, CPL, Mess Quản trị hệ thống Fanpage của công ty Seeding các bài trên fanpage theo yêu cầu Quản lý Giải quyết các vấn đề liên quan đến lỗi quảng cáo, sự cố trên hệ thống Fanpage Báo cáo hiệu quả quảng cáo Facebook theo ngày/tuần/tháng/năm Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý Triển khai các kênh online khác: Tik Tok/ SEM/Zalo, ...
Triển khai các chiến dịch quảng cáo, mục tiêu quảng cáo trên Facebook theo KPI từ Quản lý
Lập kế hoạch, đề xuất, chỉnh sửa nội dung quảng cáo theo bảng KPI hằng tháng
Theo dõi, tối ưu các chuyển đổi như: CPM, CPC, CPV, CPL, Mess
Quản trị hệ thống Fanpage của công ty
Seeding các bài trên fanpage theo yêu cầu Quản lý
Giải quyết các vấn đề liên quan đến lỗi quảng cáo, sự cố trên hệ thống Fanpage
Báo cáo hiệu quả quảng cáo Facebook theo ngày/tuần/tháng/năm
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý
Triển khai các kênh online khác: Tik Tok/ SEM/Zalo, ...

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ Đại học chuyên ngành Marketing/PR - Truyền thông/Quản trị kinh doanh/CNTT Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook Ads cho ngành Phẫu thuật thẩm mỹ, Spa, Y tế- Sức khỏe với ngân sách tối thiểu 400 triệu/ tháng Có kiến thức về các chính sách Facebook và cập nhật thường xuyên những thay đổi của Facebook Có kinh nghiệm xây dựng tài khoản quảng cáo, BM, xử lý lỗi vi phạm chính sách quảng cáo Nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm chạy quảng cáo đa kênh.
Tốt nghiệp hệ Đại học chuyên ngành Marketing/PR - Truyền thông/Quản trị kinh doanh/CNTT
Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook Ads cho ngành Phẫu thuật thẩm mỹ, Spa, Y tế- Sức khỏe với ngân sách tối thiểu 400 triệu/ tháng
Có kiến thức về các chính sách Facebook và cập nhật thường xuyên những thay đổi của Facebook
Có kinh nghiệm xây dựng tài khoản quảng cáo, BM, xử lý lỗi vi phạm chính sách quảng cáo
Nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm chạy quảng cáo đa kênh.

Tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép, Lễ Tết theo quy định. Chế độ xem xét tăng lương định kỳ gắn liền với hiệu quả công việc và hiệu quả hoạt động của Bệnh viện. Được tham gia các lớp huấn luyện kỹ năng, chuyên môn, các chương trình đào tạo khóa học bên ngoài theo kế hoạch của Bệnh viện Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài Du lịch nghỉ mát hàng năm (Khách sạn tiêu chuẩn 4 – 5 sao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện) Thưởng Lễ Tết, sinh nhật nhân viên, ... Hỗ trợ chi phí ăn trưa cố định hằng tháng Có thưởng cho nhân viên đạt danh hiệu xuất sắc Các chương trình quà tặng nhân ngày phụ nữ 8/3, 20/10, chăm lo cho con em cán bộ nhân viên như tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu. Cá nhân xuất sắc, quản lý xuất sắc sẽ có những khoản thưởng riêng và/hoặc thưởng một chuyến du lịch cao cấp nước ngoài. Các vị trí quản lý và quy hoạch quản lý được hỗ trợ đào tạo quản lý chuyên môn từ cấp trung đến cao. Tham gia các hội nghị Quốc tế về chuyên môn, quản lý. Các quyền lợi khác: nuôi con dưới 12 tháng tuổi, sinh nhật, đám cưới Các quyền lợi khác theo chính sách của Bệnh viện JW Hàn Quốc.
Nghỉ phép, Lễ Tết theo quy định.
Chế độ xem xét tăng lương định kỳ gắn liền với hiệu quả công việc và hiệu quả hoạt động của Bệnh viện.
Được tham gia các lớp huấn luyện kỹ năng, chuyên môn, các chương trình đào tạo khóa học bên ngoài theo kế hoạch của Bệnh viện
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Du lịch nghỉ mát hàng năm (Khách sạn tiêu chuẩn 4 – 5 sao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện)
Thưởng Lễ Tết, sinh nhật nhân viên, ...
Hỗ trợ chi phí ăn trưa cố định hằng tháng
Có thưởng cho nhân viên đạt danh hiệu xuất sắc
Các chương trình quà tặng nhân ngày phụ nữ 8/3, 20/10, chăm lo cho con em cán bộ nhân viên như tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu.
Cá nhân xuất sắc, quản lý xuất sắc sẽ có những khoản thưởng riêng và/hoặc thưởng một chuyến du lịch cao cấp nước ngoài.
Các vị trí quản lý và quy hoạch quản lý được hỗ trợ đào tạo quản lý chuyên môn từ cấp trung đến cao.
Tham gia các hội nghị Quốc tế về chuyên môn, quản lý.
Các quyền lợi khác: nuôi con dưới 12 tháng tuổi, sinh nhật, đám cưới
Các quyền lợi khác theo chính sách của Bệnh viện JW Hàn Quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 44-46-48-50 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

