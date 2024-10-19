Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 208 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, TPHCM, Quận 8

Mô Tả Công Việc Dược phẩm/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Nghiên cứu, tìm hiểu, so sánh các sản phẩm công nghệ hiện có trên thị trường. Biết viết hồ sơ công bố sản phẩm Tiếp cận, làm việc với khách hàng để tìm hiểu thực trạng từ đó phân tích, dự báo nhu cầu của khách hàng với các sản phẩm công nghệ. Nghiên cứu nhu cầu thị trường ra ý tưởng sản phẩm mới. Nghiên cứu và cải tiến các sản phẩm hiện tại tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty về công nghệ sản phẩm. Định kỳ báo cáo, trình bày ý tưởng và giới thiệu các công nghệ, sản phẩm mới cho Trưởng bộ phận. Xây dựng và quản lý tài liệu cho các sản phẩm của phòng Thực hiện các công việc khác do quản lý giao.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20 tuổi - 45 tuổi, Giới tính: Nam/Nữ Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học trở lên: ngành chế biến thực phẩm, thủy sản hoặc các chuyên ngành liên quan như hóa thực phẩm... Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực R&D: Như hambuger/bánh mì/dimsum/pizza, các sản phẩm thịt/hải sản chế biến, sản phẩm retort, sốt và seasoning. Có hiểu biết về máy đóng gói, hệ thống sản xuất thực phẩm là một lợi thế. Có khả năng xây dựng tài liệu sản phẩm, thuyết trình. Sử dụng thành thạo vi tính MS Office Biết tiếng anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 10.000.000 đến 13.000.000 đồng+ Phụ cấp tiền cơm. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Nghỉ tết, lễ theo quy định của Nhà nước Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, linh hoạt. Các quyền lợi khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.