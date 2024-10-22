Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Dược phẩm/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

- Nghiên cứu và đề xuất sản phẩm mới theo định hướng công ty (sản phẩm Ready To Eat)

- Nghiên cứu đối tượng khách hàng phù hợp để phát triển sản phẩm đúng nhu cầu.

- Xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm

- Xây dựng các chỉ tiêu về định lượng nguyên liệu, thành phần sản xuất để tối ưu chi phí.

- Tham gia xây dựng quy trình sản xuất

- Triển khai sản xuất thử và sản xuất đại trà tại xưởng

2. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG, CẢI TIẾN SẢN PHẨM VÀ TỐI ƯU CHI PHÍ

- Nghiên cứu báo cáo bán hàng, ý kiến khách hàng để cải thiện sản phẩm, tăng trải nghiệm khách hàng

- Đánh giá lại chất lượng sản phẩm định kỳ

- Tham gia vào việc mua hàng liên quan sản phẩm để tiết kiệm chi phí mua hàng, cải tiến bao bì, thay đổi các nhà cung cấp phù hợp.

- Tối ưu các chi phí sản xuất.

- Đơn giản hoá quy trình nhắm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm

- Quản lý và đề xuất việc mua các thiết bị mới thay thế cho các máy móc phụ vụ cho việc nghiên cứu

- Nghiên cứu các giải pháp công nghệ, dụng cụ, kỹ thuật mới cho dây chuyền sản xuất của nhà máy để nâng cao hiệu quả sản xuất và triển khai áp dụng khi đề xuất được duyệt.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực thực phẩm hoặc F&B

- Có kiến thức về ứng dụng kỹ thuật và quy trình sản xuất hàng thực phẩm

- Khả năng sáng tạo, tự học, tự trải nghiệm để phù hợp công việc cần thử nghiệm, đổi mới.

- Hiểu biết về các hệ thống quản lý chất lượng như HACCP/ ISO 22000

- Cẩn thận, tỉ mĩ, trung thực và có khả năng tổ chức, triển khai công việc, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập: 10 - 15 triệu

- Thời gian làm việc 44h/ tuần : 8h-17h từ Thứ 2- Thứ 6; 8h-12h (Thứ 7 làm linh hoạt)

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở, công bằng, khuyến khích tư duy sáng tạo và tinh thần dẫn đầu.

- Cơ hội có được nhiều ưu đãi đặc quyền từ công ty theo khả năng đóng góp và cống hiến.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao và không giới hạn, đề cao năng lực của nhân viên trẻ có khát vọng và mục tiêu phấn đấu.

- Có các chương trình đào tạo chuyên sâu, hoặc cấp ngân sách học tập nâng cao năng lực làm việc của nhân viên theo một trong những gía trị cốt lõi của công ty “ Luôn Tiến Tới”

- Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

